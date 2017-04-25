Приставы остановили опасную систему на новосибирском мясокомбинате

Приставы остановили работу оборудования на комбинате  на 30 дней
Приставы остановили работу оборудования на комбинате  на 30 дней

В Новосибирске приставы Заельцовского района остановили опасную деятельность отопительной системы Новосибирского мясоконсервного комбината.


Об этом в пресс-службе судебных приставов сообщили накануне, 24 апреля.


Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выяснило, что на комбинате нарушались требования безопасности при эксплуатации системы газоотопления.


«В ходе судебного разбирательства установлено, что эксплуатация данного опасного производственного объекта, состоящего из газопроводов высокого и низкого давления, с установленными нарушениями


представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, поскольку повышает риск выброса опасных веществ с последующим разрушением зданий и сооружений, 


с возникновением человеческих жертв и чрезвычайной ситуации техногенного характера», — передали приставы.


Приставы остановили работу системы 6 апреля на 30 дней. После этого срока на предприятии будет еще одна проверка — если сотрудники исправят неполадки, систему снова запустят, пояснили в пресс-службе ведомства.


В сентябре 2016 года Заельцовский суд уже останавливал работу котельной мясокомбината, тогда это привело к отключению горячей воды в домах, которые питались от системы предприятия.


По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, с 2015 года муниципалитет начал выводить жилой фонд, социальные объекты и коммерческие организации из системы отопления комбината. Этот процесс должен был занять три года.

Елена Громкова
Фото Владимира Корнева (РИА Новости)

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