Победитель конкурса «Учитель года» получила крупную премию от губернатора

В понедельник, 24 апреля, в новосибирском молодежном театре «Глобус» состоялась церемония закрытия областного конкурса «Учитель года».


Победительница конкурса Светлана Королькова с губернатором
Победительница конкурса Светлана Королькова с губернатором

Имя абсолютной победительницы конкурса объявил губернатор НСО Владимир Городецкий. Ею стала Светлана Королькова — учитель географии из средней школы поселка Маяк Искитимского района. 


За победу в конкурсе губернатор вручил педагогу диплом и сертификат на получение премии 200 тыс. руб., сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.


Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» проходил в Новосибирске с 17 по 21 апреля. Всего в профессиональном соревновании приняли участие 37 педагогов — победителей муниципальных этапов конкурса в городах и районах области. Среди конкурсантов оказалось 9 учителей русского языка и литературы, 9 учителей иностранного языка, 6 учителей начальных классов, 4 учителя биологии и химии, 2 физика, 3 историка, 2 учителя географии, один учитель физкультуры и один технолог.


В минобрнауки Новосибирской области уточнили, что кроме Светланы Корольковой в пятерку лучших финалистов вошли учитель географии и биологии Галина Родько (гимназия № 9 Новосибирска), учитель английского языка Тамара Чевычелова (гимназия № 3 в Академгородке), учителя русского языка и литературы Денис Галай (средняя школа № 3 Барабинска) и Юлия Гущина (средняя школа № 3 Колывани). 


Победительнице предстоит представить Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года 2017» в Москве.


Иногда новосибирские учителя принимают участие и в необычных профессиональных конкурсах. Например, прошлым летом в Новосибирске выбрали самую красивую учительницу, победительница выиграла поездку в любую точку мира.

Ольга Хмелевская
Фото minobr.nso.ru

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