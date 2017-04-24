Власти задумали поставить «умные» светофоры возле 4 школ и детского сада

Власти Новосибирска объявили о своих планах установить светодиодные светофоры за 2 млн руб. возле 4 школ и детского сада.





Светодиодные светофоры появятся на пешеходных переходах, которыми часто пользуются дети

Аукцион на установку светофоров объявило 24 апреля МКУ «Горсвет». Начальная (максимальная) цена торгов — 1,9 млн руб., следует из опубликованных документов.







Светофоры появятся на пешеходных переходах возле школы № 29 (ул. Октябрьская, 89«а»), гимназии № 1 (Красный проспект, 48), школы № 170 (ул. Новогодняя, 14/1), а также вблизи школы № 188 (ул. Олекминская) и детского сада № 369 (ул. Оборонная).







По условиям аукциона, подрядчик должен до 27 августа 2017 года установить в этих местах светодиодные светофоры типа Т7 с аккумуляторной батареей — при отключении электричества светофор и подсветка дорожных знаков «Пешеходный переход» смогут работать еще в течение 20 часов.







Аукцион пройдет 5 мая. Оплатить работы заказчик планирует из муниципального бюджета.





Установка этих светофоров обойдется городу как минимум в 1,9 млн руб.





Напомним, 20 апреля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения потребовал срочно обустроить дороги у школ пешеходными переходами со светофорами. Поводом для заседания послужили трагические события в Омской области. 14 апреля водитель школьного микроавтобуса, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом. В аварии погибли водитель и сопровождавшая школьников женщина, несколько детей пострадали.

