Власти задумали поставить «умные» светофоры возле 4 школ и детского сада

Власти Новосибирска объявили о своих планах установить светодиодные светофоры за 2 млн руб. возле 4 школ и детского сада.


Светодиодные светофоры появятся на пешеходных переходах, которыми часто пользуются дети
Светодиодные светофоры появятся на пешеходных переходах, которыми часто пользуются дети

Аукцион на установку светофоров объявило 24 апреля МКУ «Горсвет». Начальная (максимальная) цена торгов — 1,9 млн руб., следует из опубликованных документов. 


Светофоры появятся на пешеходных переходах возле школы № 29 (ул. Октябрьская, 89«а»), гимназии № 1 (Красный проспект, 48), школы № 170 (ул. Новогодняя, 14/1), а также вблизи школы № 188 (ул. Олекминская) и детского сада № 369 (ул. Оборонная).


По условиям аукциона, подрядчик должен до 27 августа 2017 года установить в этих местах светодиодные светофоры типа Т7 с аккумуляторной батареей — при отключении электричества светофор и подсветка дорожных знаков «Пешеходный переход» смогут работать еще в течение 20 часов.


Аукцион пройдет 5 мая. Оплатить работы заказчик планирует из муниципального бюджета. 


Установка этих светофоров обойдется городу как минимум в 1,9 млн руб.
Установка этих светофоров обойдется городу как минимум в 1,9 млн руб.


Напомним, 20 апреля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения потребовал срочно обустроить дороги у школ пешеходными переходами со светофорами. Поводом для заседания послужили трагические события в Омской области. 14 апреля водитель школьного микроавтобуса, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом. В аварии погибли водитель и сопровождавшая школьников женщина, несколько детей пострадали.

НГС.НОВОСТИ
Фото Екатерины Калиневич (1), иллюстрация zakupki.gov.ru (2)

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