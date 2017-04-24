Новосибирцев встревожил густой черный дым над Первомайским районом

Вечером 24 апреля пожарные потушили вспыхнувший дом в Первомайском районе Новосибирска.


Горящий дом на ул. Коралловой
Горящий дом на ул. Коралловой

«Пострадавших и погибших нет. Людей на момент пожара там не было», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В МЧС рассказали, что в 17:48 пожарные выехали на ул. Коралловую — там горело недостроенное частное здание. Когда пожарные приехали на место, строение было полностью охвачено огнем. К 18:22 открытый огонь удалось потушить, но пожарные до сих пор находятся на месте происшествия — проливают водой конструкции и разбирают завалы.


Поднявшийся над недостроенным домом столб черного дыма был виден со всех соседних улиц. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, огонь практически полностью уничтожил постройку. 


«Причина пожара пока неизвестна», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.


Над Первомайским районом поднялся черный дым
Над Первомайским районом поднялся черный дым


Также этим вечером на ул. Большевистской в районе остановки «Мелькомбинат» загорелся автомобиль «Нива» — огонь практически полностью уничтожил стоявшую на обочине машину.

Ольга Хмелевская
Фото читательницы НГС

Прочтений: 1917
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено