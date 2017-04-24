Новосибирцев встревожил густой черный дым над Первомайским районом

Вечером 24 апреля пожарные потушили вспыхнувший дом в Первомайском районе Новосибирска.





Горящий дом на ул. Коралловой

«Пострадавших и погибших нет. Людей на момент пожара там не было», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В МЧС рассказали, что в 17:48 пожарные выехали на ул. Коралловую — там горело недостроенное частное здание. Когда пожарные приехали на место, строение было полностью охвачено огнем. К 18:22 открытый огонь удалось потушить, но пожарные до сих пор находятся на месте происшествия — проливают водой конструкции и разбирают завалы.







Поднявшийся над недостроенным домом столб черного дыма был виден со всех соседних улиц. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, огонь практически полностью уничтожил постройку.





«Причина пожара пока неизвестна», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.





Над Первомайским районом поднялся черный дым





Также этим вечером на ул. Большевистской в районе остановки «Мелькомбинат» загорелся автомобиль «Нива» — огонь практически полностью уничтожил стоявшую на обочине машину.