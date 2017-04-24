Хоккей: «Сибирь» подписала контракт с игроком сборной Швеции

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 30-летним нападающим сборной Швеции Патриком Закриссоном.





Патрик Закриссон



Об этом сегодня, 24 марта, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.







В хоккейном клубе отмечают, что у Патрика Закриссона уже есть опыт выступления в КХЛ: в сезоне 2011/12 он играл в подмосковном «Атланте» (66 матчей), а в сезоне 2013/14 — в пражском «Льве», за который провел 76 матчей. Вместе с чешской командой Закриссон выступал в финале Кубка Гагарина.







В Швеции Патрик Закриссон играл в командах «Фрёлунда», «Линчёпинг» и «Шеллефтео Аик». Сезон 2016/2017 он провел в Швейцарии, где выступал за «Лугано».







«Также в нынешнем сезоне Закриссон привлекался в сборную Швеции на игры Евротура», — сообщили в хоккейном клубе.







Всего вместе с Патриком Закриссоном в хоккейном клубе «Сибирь» сейчас насчитывается 8 легионеров: это чешский вратарь Александр Салак, финский нападающий Йоонас Кемппайнен, чешский защитник Адам Полашек, белорусский нападающий Алексей Скабелка, канадский вратарь Дэнни Тейлор, канадский нападающий Зак Бойчак и новичок новосибирской команды — шведский нападающий Александр Бергстрем.





Недавно в «Сибири» сменился главный тренер — вместо уволившегося Андрея Скабелки на этот пост заступил Павел Зубов.