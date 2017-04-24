«Нива» вспыхнула на Большевистской в час пик

Горящий автомобиль «Нива» на обочине ул. Большевистской

Вечером 24 апреля на ул. Большевистской в районе остановки «Мелькомбинат» загорелся автомобиль «Нива» — огонь практически полностью уничтожил стоявшую на обочине машину.





Видео и фото с горящим автомобилем на ул. Большевистской в редакцию НГС.НОВОСТИ прислали читатели. Как пояснил один из свидетелей, полыхающую машину он увидел в 18:22. В это время очевидцы пытались потушить «Ниву» водой из бетономешалки.







«Но естественно, там тушить уже было без пожарки нечего. У меня была мысль остановиться — огнетушитель использовать, но там настолько большое пламя и опасность взрыва, что разумнее было мимо проехать все-таки», — описал ситуацию очевидец.







Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные приехали тушить горящую «Ниву» на ул. Большевистской в 18:22 — спустя 5 минут после получения сообщения о пожаре. К этому времени автомобиль полностью был в огне, а над ним поднимался столб черного дыма.







За 2 минуты пожарным удалось предотвратить распространение огня, а в 18:26 — полностью его затушить.





Причина пожара выясняется.







