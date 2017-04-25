Строительство жирафятника в зоопарке отложили на неопределенный срок

Содержать жирафов в Новосибирске оказалось дорого

Руководство Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило решило отложить строительство павильона для африканских животных, объяснив это большими финансовыми затратами.







В павильоне планировали разместить жирафов, зебр, страусов и антилоп, отметил директор зоопарка Андрей Шило. «Мы не отказались от этой идеи полностью, но нам надо понимать стабильность финансирования — это очень затратный проект не только в строительстве, но и в обслуживании», — говорит Шило.





Замдиректора Новосибирского зоопарка Ольга Шило сообщила, что жирафов учреждение получит бесплатно, но их нужно транспортировать в Сибирь и поселить в достойные условия, очень далекие от их родной среды обитания. В красноярский зоопарк «Роев ручей» жирафов везли за счет меценатов, также содержанию животных хорошо помогает бизнес, отметила Ольга Шило. В Новосибирске такой мощный поддержки бизнес-сообщества пока нет, признала замдиректора зоопарка.





В ближайших планах зоопарка несколько крупных проектов — строительство павильонов для японских макак и для фламинго. Примерную стоимость последнего Андрей Шило видит в пределах 3–5 млн руб. и готов разговаривать на эту тему с инвестором. «Вот у нас есть застройщик ЖК "Фламинго", сейчас с ним будем вести переговоры. Они сами на нас вышли», — отметил Шило.







Также в Новосибирском зоопарке планируется реконструкция старых вольеров для львов и бурых медведей. «Зоопарк начал переезжать в 80-х годах, вольеры строили еще заводы, и их надо реконструировать. Кроме того, время не стоит на месте, меняются требования к содержанию некоторых животных. Технически все продвигается», — прокомментировала необходимость реконструкции заместитель директора Новосибирского зоопарка Ольга Шило.

