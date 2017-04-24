Кирпичный забор провалился в строительный котлован в центре Новосибирска

Во дворе дома № 14 на ул. Фрунзе в Центральном районе Новосибирска продолжает проваливаться грунт — кирпичный забор покосился, а один из его столбиков наполовину ушел под землю.





Просадка грунта во дворе дома по адресу ул. Фрунзе, 14

«Все покосилось, все еще больше обвалилось, создалась угроза для жизни людей», — описал ситуацию Дмитрий Макидон, заместитель гендиректора АО «Стройизыскания», занимающего офис в здании дома № 14 по ул. Фрунзе.





По его словам, со дня выхода репортажа на НГС ситуация во дворе дома продолжила ухудшаться и уже приобрела критический характер. Несмотря на то, что рабочие засыпали провалившийся асфальт щебенкой, грунт под двором проседает. Теперь асфальт провалился уже в другом месте, а забор начал уходить под землю. Ситуацию взял под свой контроль начальник департамента по ЧС и мобилизационной работе мэрии Новосибирска Александр Ерохин.







Как говорится в протоколе одного из выездных совещаний, проведенных с участием Александра Ерохина (фото документа есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ), администрация Центрального округа должна следить за ситуацией во дворе 2 раза в сутки — в 9:00 и 16:00 и докладывать о происходящем в департамент по чрезвычайным ситуациями и мобилизационной работе. Кроме того, из протокола следует, что подпорную стену котлована на соседней стройке нужно срочно укрепить.







«В котловане началась деформация буронабивных свай. Ситуация такая, что если в ближайшее время не предпримет город или застройщик какие-то меры, то реально котлован может и завалиться. Естественно, он за собой потянет и всю придомовую территорию многоквартирного дома по ул. Фрунзе, 14», — рассказал Дмитрий Макидон.







В протоколе еще одного совещания, прошедшего на прошлой неделе при участии представителей департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, специализированной организации до 1 июня поручено обследовать стены и ограждение котлована, чтобы выяснить, насколько они влияют на несущие конструкции ближайших домов.







Дозвониться до ООО «Брик» (застройщика, которому принадлежит строительный котлован) корреспонденту НГС.НОВОСТИ вечером, 24 апреля, не удалось.





Один из столбиков кирпичного забора наполовину ушел под землю





Трещина во дворе





Стенка строительного котлована



