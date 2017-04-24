Власти заказали 400 терминалов для бесконтактной оплаты проезда в трамваях

Терминал для бесконтактной оплаты в троллейбусе № 2
Терминал для бесконтактной оплаты в троллейбусе № 2

МКП «Горэлектротранспорт», занимающееся перевозками на троллейбусах и трамваях, объявило о покупке 424 терминалов для оплаты проезда с помощью банковских карт.


«Мобильный терминал кондуктора предназначен для регистрации проезда (списания средств с электронных кошельков, погашения поездок, формирования транзакций) по транспортной карте, бесконтактным банковским картам MasterCard PayPass, VISA payWave, регистрации проезда за наличный расчет», — отмечается в документах закупки, размещенных на сайте zakupki.gov.ru.


Начальная стоимость контракта — 10 млн 176 тыс. руб., источник финансирования — средства ГЭТ на 2017 год. Стоимость одного терминала оценивается в 24 тыс. руб. — всего кондуктора получат 424 аппарата.


Поставщик терминалов станет известен 28 апреля.


В отделе снабжения «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что договор победитель и предприятие заключат не раньше 10 дней и не позже 20 дней после аукциона. Оборудование будет поставлено спустя 5 рабочих дней после заключения контракта — таким образом ГЭТ может получить терминалы уже до конца мая.


Власти Новосибирска уже давно обсуждают идею внедрения безналичной оплаты проезда в муниципальном транспорте с помощью банковских карт. В декабре 2016 года «Пассажиртрансснаб», обслуживающее систему «Единых транспортных карт», решило потратить больше 230 млн руб. на обновление безналичной системы проезда на городском транспорте.


В феврале 2017 года власти уже провели эксперимент и ввели систему бесконтактной оплаты с подобными терминалами на троллейбусе № 2.


В пресс-центре мэрии Новосибирска добавили, что для пилотного проекта использовали терминал NEW 8210 — его брали в аренду.


«По результатам пилотной эксплуатации принято положительное решение по приобретению транспортных терминалов с характеристиками аналогичными модели NEW 8210.


На первоначальном этапе прорабатывалась возможность их обновления за счет комиссионных отчислений в объеме повышения количества регистрируемых транзакций. Однако, в результате дальнейших обсуждений инвестиционного проекта принято решение по организации прямой закупки через открытый аукцион»,


— объяснили в пресс-центре.


Также в пресс-центре назвали основные преимущества этой модели: полный учет поездок как за наличный, так и за безналичный расчет, выдача «чек-билета» пассажиру с подробной информацией о поездке, возможность работы терминала в онлайн-режиме, мощный аккумулятор, высокая дефектоустойчивость и прочие функциональные и конструктивные преимущества.

Елена Громкова
Фото Стаса Соколова

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