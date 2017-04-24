Редкий вымирающий зверь с перепонками стал отцом в Новосибирском зоопарке

Кустарниковая собака
Кустарниковая собака

У семейной пары кустарниковых собак в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появилось первое потомство.


Эта пара — единственная в России, рассказала сегодня на встрече с журналистами в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» Ольга Шило, заместитель директора зоопарка по научной работе. Более подробную информацию о новорожденных щенках специалисты пока не разглашают, но говорят, что планируют для кустарниковых собак новый вольер.


«Для них хочется вольер, есть уже понимание, как это должно выглядеть, чтобы они на улицу могли выходить и потомство можно было видеть», — говорит Ольга Шило.


Кустарниковые собаки — очень редкие животные, внесенные в международную Красную книгу, долгое время их считали вымершими. В дикой природе кустарниковая собака обитает в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки. Во внешнем виде этого животного есть черты выдры, барсука и лисы. На лапах у кустарниковой собаки перепонки. Тело у кустарниковых собак плотное, удлиненное, при этом лапы достаточно короткие. Размеры тела небольшие: вес взрослой особи достигает 7 кг.


Самец Боб, ставший отцом, недавно приехал в Новосибирск из Франции.

Анна Наумцева
Фото vk.com/novosibirsk_zoo

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