В центре Новосибирcка начали раздавать георгиевские ленточки

Георгиевские ленточки, которые выдают в Первомайском сквере

Возле станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прохожим начали раздавать георгиевские ленточки.





Около 10 молодых людей с пакетами ленточек и листовок с призывами принять участие в акции «Бессмертный полк» корреспондент НГС.НОВОСТИ увидела сегодня днем в Первомайском сквере, у «Аркады» и на выходе из метро в Новосибирском государственном краеведческом музее.





О том, что с 24 апреля на территории области начнется этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка», сообщал ранее министр региональной политики Игорь Яковлев. Власти уже приобрели нужное количество лент, их будут раздавать на разных мероприятиях в городе и области. Основные площадки акции в Новосибирске: 24 и 27 апреля — Первомайский сквер, 8 мая — Театральный сквер, а также монумент Славы.





В пресс-центре мэрии уточнили, что 28 апреля с 13:00 ленточки также можно будет получить в Октябрьском районе у памятника Борису Богаткову на пересечении ул. Восход и Кирова.