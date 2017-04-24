В центре Новосибирcка начали раздавать георгиевские ленточки

Георгиевские ленточки, которые выдают в Первомайском сквере
Георгиевские ленточки, которые выдают в Первомайском сквере

Возле станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прохожим начали раздавать георгиевские ленточки.


Около 10 молодых людей с пакетами ленточек и листовок с призывами принять участие в акции «Бессмертный полк» корреспондент НГС.НОВОСТИ увидела сегодня днем в Первомайском сквере, у «Аркады» и на выходе из метро в Новосибирском государственном краеведческом музее.


О том, что с 24 апреля на территории области начнется этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка», сообщал ранее министр региональной политики Игорь Яковлев. Власти уже приобрели нужное количество лент, их будут раздавать на разных мероприятиях в городе и области. Основные площадки акции в Новосибирске: 24 и 27 апреля — Первомайский сквер, 8 мая — Театральный сквер, а также монумент Славы.


В пресс-центре мэрии уточнили, что 28 апреля с 13:00 ленточки также можно будет получить в Октябрьском районе у памятника Борису Богаткову на пересечении ул. Восход и Кирова.

Анна Наумцева
Фото автора

Прочтений: 1654
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено