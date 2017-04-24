МВД потратит 56 миллионов на устройства для остановки разогнавшихся грузовиков

Новосибирской полиции понадобились 4 противотаранных устройства, которые способны остановить разогнавшиеся 20-тонные машины.





Устройство остановки колесного транспорта



О проведении электронного аукциона объявило сегодня, 24 апреля, ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» — на сайте zakupki.gov.ru опубликована документация торгов.







Ведомство собирается купить 64 «устройства остановки колесного транспорта» для подразделений МВД из 9 регионов Сибири, в том числе из Новосибирской области. Эти механизмы нужны для того, чтобы принудительно останавливать машины, которые пытаются заехать на территорию без разрешения.







«Устройство должно обеспечить остановку автотранспорта массой не менее 20 тонн, движущегося со скоростью не менее 60 км/ч. После срабатывания устройства: наезд, удар и остановка автотранспорта массой не менее 20 тонн, движущегося со скоростью не менее 60 км/ч, устройство должно остаться в удовлетворительном, рабочем состоянии», — говорится в документах закупки.







Также в документах поясняется, что механизмы должны работать при температуре от –45 до +40 градусов, а опускаться или подниматься не дольше чем за 5 секунд. Управлять ими можно будет с выносного пульта. Всего полиция планирует закупить 27 устройств, которые смогут перекрыть проезд шириной 3 метра, и 37 устройств — для перекрытия 4-метрового проезда.







Подразделениям полиции Новосибирской области должны достаться 4 устройства, перекрывающие проезд шириной 3 метра. Их получат экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по НСО, полк ДПС УМВД России по Новосибирску и 2 новосибирских отдела полиции — № 7 «Ленинский» и № 8 «Кировский». В Сибирском окружном управлении материально-технического снабжения МВД РФ пояснили, что не знают, где именно полиция установит эти устройства.





Всего на покупку 64 устройств заказчик планирует затратить из федерального бюджета не больше 56,1 млн руб. — такова начальная цена контракта. Аукцион состоится 19 мая.





МВД достаточно часто делает необычные закупки. Например, в марте 2017 года Сибирское окружное управление маттехснабжения МВД заказало 252 шерстяных свитера для бойцов Росгвардии, а несколькими месяцами ранее УМВД России по Новосибирску объявило о своем намерении купить 26 тонн фуражного овса и 30 тонн сена для кормления служебных лошадей.