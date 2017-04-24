Чемпион Роман Власов снялся в социальной рекламе без слов

Роман Власов и съемочная группа AURUMfilm







Двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов снялся в социальном ролике, пропагандирующем пользу чтения.





Ролик «Это сделает вас счастливым!» сняла новосибирская кинокомпания AURUMfilm, 24 апреля он появился на канале кинокомпании на YouTube. Сами съемки ролика проходили в течение нескольких часов 19 апреля в библиотеке им. Л.Н. Толстого.







«Библиотека Толстого [была выбрана] по двум причинам: красивый интерьер и очень приятные люди там работают. А Роман Власов — это большая удача, что нам удалось его заинтересовать и найти в его плотном графике возможность сняться, потому что у него постоянные перелеты, подготовка, он же действующий спортсмен. Мне очень понравилось, как Роман справился с актерской задачей, как он все дисциплинированно, четко, грамотно и качественно сделал», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель кинокомпании, режиссер Олег Захаров.











Режиссер отметил, что, хотя у Романа в рекламе роль без слов, мысли спортсмена о пользе чтения там озвучиваются наравне с режиссерскими.







«Идея у меня была очень давно снять рекламу книги как таковой, потому что сейчас для молодежи чтение книг уже немного не актуально. Потом родилась такая форма. Кандидатура Романа — это та кандидатура, которая, безусловно, является авторитетом для подрастающего поколения, для детей и для молодежи, на кого в первую очередь и ориентирован этот ролик», — уверен Захаров.







Процесс съемок социального ролика «Это сделает вас счастливым!»







Режиссер добавил, что вся съемочная группа работала над роликом «на творческих началах».







Это уже не первый социальный ролик, который снимает AURUMfilm в Новосибирске: осенью прошлого года кинокомпания выпустила видео о счастливых людях в городе.

