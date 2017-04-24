Чемпион Роман Власов снялся в социальной рекламе без слов
Двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов снялся в социальном ролике, пропагандирующем пользу чтения.
Ролик «Это сделает вас счастливым!» сняла новосибирская кинокомпания AURUMfilm, 24 апреля он появился на канале кинокомпании на YouTube. Сами съемки ролика проходили в течение нескольких часов 19 апреля в библиотеке им. Л.Н. Толстого.
«Библиотека Толстого [была выбрана] по двум причинам: красивый интерьер и очень приятные люди там работают. А Роман Власов — это большая удача, что нам удалось его заинтересовать и найти в его плотном графике возможность сняться, потому что у него постоянные перелеты, подготовка, он же действующий спортсмен. Мне очень понравилось, как Роман справился с актерской задачей, как он все дисциплинированно, четко, грамотно и качественно сделал», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель кинокомпании, режиссер Олег Захаров.
Режиссер отметил, что, хотя у Романа в рекламе роль без слов, мысли спортсмена о пользе чтения там озвучиваются наравне с режиссерскими.
«Идея у меня была очень давно снять рекламу книги как таковой, потому что сейчас для молодежи чтение книг уже немного не актуально. Потом родилась такая форма. Кандидатура Романа — это та кандидатура, которая, безусловно, является авторитетом для подрастающего поколения, для детей и для молодежи, на кого в первую очередь и ориентирован этот ролик», — уверен Захаров.
Режиссер добавил, что вся съемочная группа работала над роликом «на творческих началах».
Это уже не первый социальный ролик, который снимает AURUMfilm в Новосибирске: осенью прошлого года кинокомпания выпустила видео о счастливых людях в городе.
Ксения Евдокимова
Фото Алексея Яковенко, предоставлено AURUMfilm
Видео youtube.com, канал Кинокомпания AURUMfilm