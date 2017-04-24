Обманутые дольщики домов на Тульской устроили пикет на площади Ленина

Обманутые дольщики вышли на пл. Ленина
Обманутые дольщики вышли на пл. Ленина


Обманутые дольщики вышли на пикет в центре Новосибирска, чтобы привлечь внимание властей к ситуации с долгостроями на ул. Тульской.


В акции по долгостроям на ул. Тульской приняли участие около 60 человек
В акции по долгостроям на ул. Тульской приняли участие около 60 человек


В акции приняли участие около 60 человек, которые встали с плакатами вокруг памятника Ленину. 


Участники пикета выстроились вокруг памятника Ленину
Участники пикета выстроились вокруг памятника Ленину


«178 граждан собрали деньги. Застройщик со своим генподрядчиком заключили договора долевого участия, и мы были вынуждены приобретать квартиры у генподрядчика.


Дольщики домов рассказали, что остались без жилья
Дольщики домов рассказали, что остались без жилья


Придя к генподрядчику, мы оплатили, а застройщик расторг договора долевого участия. В итоге мы остались без денег, без договоров долевого участия и без квартиры», — объяснили свою позицию участники митинга.


Организаторы акции пожаловались, что не могут встретиться с губернатором
Организаторы акции пожаловались, что не могут встретиться с губернатором


Акция дольщиков домов на ул. Тульской
Акция дольщиков домов на ул. Тульской


Также они рассказали, что встречи с представителями власти не дают никаких результатов — вопрос с долгостроями на ул. Тульской, 80 и Тульской, 82 остается открытым.


Дольщики подписывают очередное обращение к властям
Дольщики подписывают очередное обращение к властям


12 апреля НГС.НОВОСТИ сообщали, что инвестором, который вложит 60 млн руб. в завершение строительства этих домов, стала компания «Энергомонтаж». Непосредственно вести работы по достройке домов будет нынешний застройщик — ГК «Баутехник».

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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