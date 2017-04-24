Обманутые дольщики домов на Тульской устроили пикет на площади Ленина

Обманутые дольщики вышли на пл. Ленина





Обманутые дольщики вышли на пикет в центре Новосибирска, чтобы привлечь внимание властей к ситуации с долгостроями на ул. Тульской.





В акции по долгостроям на ул. Тульской приняли участие около 60 человек







В акции приняли участие около 60 человек, которые встали с плакатами вокруг памятника Ленину.





Участники пикета выстроились вокруг памятника Ленину





«178 граждан собрали деньги. Застройщик со своим генподрядчиком заключили договора долевого участия, и мы были вынуждены приобретать квартиры у генподрядчика.





Дольщики домов рассказали, что остались без жилья





Придя к генподрядчику, мы оплатили, а застройщик расторг договора долевого участия. В итоге мы остались без денег, без договоров долевого участия и без квартиры», — объяснили свою позицию участники митинга.





Организаторы акции пожаловались, что не могут встретиться с губернатором





Акция дольщиков домов на ул. Тульской





Также они рассказали, что встречи с представителями власти не дают никаких результатов — вопрос с долгостроями на ул. Тульской, 80 и Тульской, 82 остается открытым.







Дольщики подписывают очередное обращение к властям





12 апреля НГС.НОВОСТИ сообщали, что инвестором, который вложит 60 млн руб. в завершение строительства этих домов, стала компания «Энергомонтаж». Непосредственно вести работы по достройке домов будет нынешний застройщик — ГК «Баутехник».