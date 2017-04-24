В зоопарке выбрали место для памятника Ростиславу Шило

Памятник Ростиславу Шило появится в Новосибирском зоопарке в течение месяца
Памятник Ростиславу Шило появится в Новосибирском зоопарке в течение месяца


Памятник директору Новосибирского зоопарка Ростиславу Шило, ушедшему из жизни 26 апреля прошлого года, установят у озера на территории учреждения.


Об этом 24 апреля в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» заявил директор МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило» Андрей Шило.


Напомним, ранее было предложено несколько вариантов для размещения монумента, помимо озера рассматривалась площадка у главного входа в зоопарк.


Андрей Шило уточнил, что сама скульптура уже готова, но осталось подобрать подходящий гранит для постамента. Руководитель зоопарка ожидает, что памятник поставят в течение месяца.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что в конце прошлого года зоопарк заключил договор на изготовление памятника своему бывшему руководителю, сидящему на скамейке. Идея сделать памятник Шило со скамейкой была популярной на конкурсе идей для памятника, который прошел летом.


Ростислав Шило скончался 26 апреля 2016 года после длительной болезни в возрасте 75 лет.

Анна Наумцева
Фото Ольги Бурлаковой

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