В Первомайском сквере устроили митинг в память о геноциде армян

В Первомайском сквере прошел митинг армян против геноцида Османской империи в 1915 году





В Первомайском сквере прошел митинг в память жертв турецкого геноцида. «Сегодня, 24 апреля, и армяне всего мира отмечают скорбную дату — день памяти жертв в Османской империи в 1915 году. <…> Россия одна из первых осудила геноцид. Митинг проходит под лозунгами "Нет геноциду", "Нет терроризму". Мы считаем, что Турции надо признать геноцид, как признала в свое время Германия по отношению к евреям», — рассказал председатель национально-культурной автономии армян по Новосибирской области Артур Хачатрян.







На лозунгах были надписи «Нет геноциду» и «Помню и требую» как призыв к Турции признать события вековой давности





На митинге выступили представители армянской диаспоры в Новосибирске и ученики армянской воскресной школы, которые читали стихи. Сегодня вечером, рассказали организаторы митинга, в ДК им. Заволокина покажут спектакль на эту же тему с участием специально прилетевшего из Армении заслуженного артиста этой республики Роберта Акопяна. Спектакль начнется в 18:00 и будет идти на русском языке. Вход свободный.







Очень многие приходили с цветами — в основном несли по две гвоздики





В апреле в центре Новосибирска едва ли не каждый день проходят митинги: экологи протестуют против вырубки зеленых зон, обманутые дольщики требуют достроить квартиры, а разгневанные ростом тарифов ЖКХ горожане — отменить рост тарифов ЖКХ на 15 % (последние, к слову, добились успеха). Например, в субботу пенсионеры отметили отмену постановления губернатора и день рождения Владимира Ленина митингом на центральной площади города — один из участников мероприятия в знак протеста пришел на него с заклеенным скотчем ртом.