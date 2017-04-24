Хрупкая сибирячка задержала вора посреди улицы

33-летняя женщина из Новосибирска задержала мастера по ремонту ноутбуков, который забирал у клиентов технику и пропадал вместе с ней — она случайно увидела мужчину на улице и удерживала его до приезда полиции.





Женщина ростом 178 см и весом 70 кг задержала объявленного в розыск подозреваемого

Как подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в субботу, 22 апреля, в 15:50 девушка, ехавшая по поселку Краснообск, увидела молодого человека, которому ее подруга некоторое время назад сдала для ремонта 2 ноутбука. Мастер пропал вместе с техникой.







«Девушка вышла из машины и выдвинулась к нему, задержала его. До приезда полицейских несколько минут она его удерживала. Когда подъехали сотрудники полиции, передала им задержанного гражданина», — рассказали в полиции.





«Заскочила на тротуар, схватила его за грудки и сказала: "Дернешься — прибью"», — описала НГС.НОВОСТИ свою встречу с подозреваемым 33-летняя жительница Новосибирска Марина, попросившая не публиковать ее фамилию.





Девушка рассказала, что поехала в Краснообск для того, чтобы забрать племянницу и отвезти ее на тренировку в конный клуб. Когда Марина свернула на машине во двор, то увидела мужчину, c которым уже сталкивалась летом прошлого года, когда была в гостях у своей подруги.





«В конце августа у меня подруга вызвала мастера на дом, чтобы сделать ноутбуки. Он сидел смотрел на эти ноутбуки, что-то пытался ковырять, потом сказал, что у него нет каких-то деталей и оборудования и что ему нужно ноутбуки взять домой. Мы сделали копию его паспорта, он написал расписку от имени физлица. Первые два дня после этого звонил, говорил, что нашел такие-то поломки, что цена будет такой-то, а потом пропал», — описала ситуацию Марина.





Полгода пропавшего мастера разыскивали полиция и сама потерпевшая, но им это так и не удалось. Паспорт мастера, копию которого сделала женщина, оказался поддельным.





«И вот спустя полгода я еду, а он идет. Я посмотрела, в какую сторону он пошел, поехала, забрала ребенка, а потом догнала его на перекрестке», — рассказала Марина.





По словам женщины, несмотря на то что подозреваемый превосходит ее по телосложению, это ее не напугало — она ведет спортивный образ жизни, а в детстве занималась карате. Поэтому она схватил подозреваемого и стала удерживать его одной рукой, а второй набрала номер полиции. Дозвониться до полицейских удалось спустя 5 минут.





«Конечно, потом уже вечером сидела и думала: он вполне спокойно мог вытащить нож и прирезать меня. Но, видимо, я настолько была убедительной, что дергаться он не стал», — заметила Марина, уточнив, что профессия у нее вполне гражданская: она директор коммерческой фирмы, занимающейся продажей угля.





На место происшествия приехала не только полиция, но и супруг отличившейся женщины, которого поступок жены, впрочем, не удивил.





«А он всегда знал, что я пупс бессмертный и бесстрашный, могу что-нибудь учудить. Так что это нормальный подвиг для моей жизни — кого-то где-то задержать, поставить на место», — пояснила Марина.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, задержанным оказался 24-летний мужчина, подозреваемый в нескольких похожих преступлениях.





«Он неоднократно у жителей Новосибирска брал технику якобы на ремонт и ее в последующем не отдавал. В отношении него уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в изоляторе временного содержания. Дальше проверяют его сотрудники полиции на аналогичные преступления», — добавили в пресс-службе областной полиции.





Новосибирцы нередко помогают полиции задержать подозреваемых в преступлениях. Например, полтора года назад 30-летний новосибирец получил от полиции грамоту и футболку с супергероем за то, что заблокировал выход грабителю, который ворвался с ножом в один из магазинов Красноярска.

