9-летняя девочка из многодетной семьи стала «Мини-мисс Новосибирск»

Варвара Сухова
Варвара Сухова

23 апреля в Новосибирске прошел финал детского конкурса красоты «Мини-мисс Новосибирск Int» — его победительницей стала 9-летняя Варвара Сухова.


В конкурсе приняли участие 8 девочек, рассказала один из организатор конкурса, руководитель модельного агентства Global Russian Models Любовь Ухалова.


Гран-при конкурса взяла 9-летняя Варвара Сухова.


По словам матери Варвары Яны, девочка раньше не была связана с модельным бизнесом, это был ее первый конкурс. «Это была моя мечта, мы об этом много говорили, решили попробовать себя в конкурсе. Варя учится в 3-м классе, занимается на фортепиано, любит танцевать. Она раскрылась в этом конкурсе для меня, мы бы с удовольствием хотели участвовать в этом дальше», — рассказала мама победительницы конкурса красоты.


К конкурсу Варя готовилась неделю — были мастер-классы, фотосессия. В финале, который прошел в СТЦ «МЕГА», участницы ходили по подиуму, показывали творческие номера. Во время своего выступления Варвара танцевала.


Кроме гран-при Варя также выиграла в номинациях «Мини-мисс Блеск» и «Мини-мисс Виртуальность».


«Она творческая личность, у нее в комнате есть подоконник, где она разводит цветы, ей нравится рисовать, лепить», — описала мама победительницы конкурса, добавив, что Варвара занимается танцами джаз-модерн. Яна Сухова рассказала, что сама участвовала в конкурсе красоты в 2015 году. Женщина добавила, что она многодетная мать: кроме дочери Вари она воспитываете еще двух сыновей — 6-летнего Гошу и 5-летнего Рому.


Руководитель модельного агентства Global Russian Models Любовь Ухалова также рассказала, что «Мини-мисс» в категории 4 года стала Александра Конева,


Александра Конева
Александра Конева


в категории 7 лет — Валерия Хлебник,


Валерия Хлебник
Валерия Хлебник


в категории 9 лет — Анна Попова.


Анна Попова
Анна Попова


«Каждая девочка получила ленту, корону и призы от партнеров», — пояснила Любовь Ухалова. По ее словам, теперь организаторы будут решать, кто из победительниц поедет на следующие этапы конкурса в Москве, Сочи и Ростове.


«В прошлом году у нас девочки очень успешно съездили, привезли короны. Надеемся, что в этом году они также будут активны. Мы планируем расписание, распорядок, кто поедет представлять город дальше», — добавила организатор.


В конце марта НГС рассказывал о другом детском конкурсе красоты «Юная российская красавица», на котором первое место заняла 10-летняя новосибирская школьница Дарья Крейс.

Елена Громкова
Фото предоставлены Любовью Ухаловой

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