В Новосибирске начали торговать березовым соком и таежной зеленью
На улицах Новосибирска появились продавцы березового сока и черемши.
Торговцев березовым соком и зеленью корреспондент НГС заметила днем 24 апреля на пл. Маркса. Продавцы рассказали, что 1,5 л березового сока в бутылке из-под «Карачинской» можно приобрести за 100 руб. Один пучок черемши обойдется покупателям в 50 руб.
Продажа черемши и редиса развернулась и в районе станции метро «Золотая Нива». Там черемшу можно купить за 50–100 руб. за пучок, редис — за 100 руб.
Ежегодно весной в Новосибирске стартует сезон продажи черемши, березового сока и кваса.
Ксения Евдокимова
Фото Анны Наумцевой (1), Михаила Руднева (2, 3)
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