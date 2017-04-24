В Новосибирске начали торговать березовым соком и таежной зеленью

На улицах Новосибирска появились продавцы березового сока и черемши.


Березовый сок и черемшу можно купить на пл. Маркса
Березовый сок и черемшу можно купить на пл. Маркса


Торговцев березовым соком и зеленью корреспондент НГС заметила днем 24 апреля на пл. Маркса. Продавцы рассказали, что 1,5 л березового сока в бутылке из-под «Карачинской» можно приобрести за 100 руб. Один пучок черемши обойдется покупателям в 50 руб.


Продажа черемши и редиса развернулась и в районе станции метро «Золотая Нива». Там черемшу можно купить за 50–100 руб. за пучок, редис — за 100 руб.


Новосибирцы уже могут купить свежую черемшу и редис
Новосибирцы уже могут купить свежую черемшу и редис


Торговля на «Золотой Ниве»
Торговля на «Золотой Ниве»


Ежегодно весной в Новосибирске стартует сезон продажи черемши, березового сока и кваса.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Наумцевой (1), Михаила Руднева (2, 3)

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