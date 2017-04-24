Крупный ТЦ на Красном проспекте остался без вывески до конца лета

Фасад ТЦ «Ройял Парк» остался без вывески
Фасад ТЦ «Ройял Парк» остался без вывески

Новосибирцы обнаружили, что ТРЦ «Ройял Парк» остался без вывески — в конце лета на здании установят более «эффектную» конструкцию с подсветкой.


Жители города обнаружили исчезновение вывески 23 апреля. Однако оказалось, что надпись сняли со здания ТРЦ на прошлой неделе.


«Это просто ремонтные работы, к концу лета появится более эффектная надпись. Это просто замена устаревшего на более новое, даже по форме, скорее всего, будет сохранена она. Просто будут технические современные доработки», — объяснил исчезновение вывески замруководителя ЗАО «Успех-Недвижимость» Владимир Кузнецов.


Крупный ТЦ на Красном проспекте остался без вывески до конца лета (фото)


На новосибирских ТЦ часто появляются новые вывески. Например, недавно переехавший в ТЦ «Юпитер» клуб «Отдых» обзавелся вывеской с девочкой на шаре.

Ксения Евдокимова

Фото Густаво Зырянова (1), Александра Ощепкова (2)

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