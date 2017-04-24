Крупный ТЦ на Красном проспекте остался без вывески до конца лета

Фасад ТЦ «Ройял Парк» остался без вывески

Новосибирцы обнаружили, что ТРЦ «Ройял Парк» остался без вывески — в конце лета на здании установят более «эффектную» конструкцию с подсветкой.





Жители города обнаружили исчезновение вывески 23 апреля. Однако оказалось, что надпись сняли со здания ТРЦ на прошлой неделе.







«Это просто ремонтные работы, к концу лета появится более эффектная надпись. Это просто замена устаревшего на более новое, даже по форме, скорее всего, будет сохранена она. Просто будут технические современные доработки», — объяснил исчезновение вывески замруководителя ЗАО «Успех-Недвижимость» Владимир Кузнецов.











На новосибирских ТЦ часто появляются новые вывески. Например, недавно переехавший в ТЦ «Юпитер» клуб «Отдых» обзавелся вывеской с девочкой на шаре.

