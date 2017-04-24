Лучшим поселком Новосибирска назвали коттеджи у Обского моря

Лучшим коттеджным поселком Новосибирска второй год подряд стал «Морской берег»

В минувшую субботу в Экспоцентре в рамках выставки «Загородный дом» эксперты подвели итоги ежегодного Рейтинга коттеджных поселков.







Как рассказала организатор Рейтинга коттеджных поселков Марина Решетняк, из более 100 проектов на рынке загородной недвижимости эксперты подробно рассмотрели около 30. «Несколько при ближайшем рассмотрении из рейтингования убрали, так как либо в них осталось меньше 10 % от общего количества участков, т.е. проект считается проданным, либо, наоборот, выяснилось, что за рекламными обещаниями пока ничего серьезного не сделано», — объяснила она.







Поселки оценивались по 10 основным параметрам: месту расположения, наличию коммуникаций, природным условиям, состоянию дорог, правовому статусу, инфраструктуре, рекреации, сервисам и безопасности и доступности общественного транспорта. Такой критерий, как стоимость, учитывался только при определении победителя в номинации «Соотношения цена/качество».







Каждый проект мог набрать максимум 100 баллов. Наибольшее число баллов в этом году набрал поселок «Морской берег» (84), 2-е место разделили проекты «Лаки Парк» и «Соловьиная роща» (по 83 балла), 80 баллов набрал поселок «Серебряный лес».







Проект «Лаки Парк» занял второе место по количеству набранных баллов. В поселке также оказались лучшие рекреационные условия





Лучшее благоустройство оказалось в поселке «Соловьиная роща», лучшие рекреационные условия — в «Лаки Парке». Лучшим по соотношению цена/качество признали поселок «Клевер», самым динамичным проектом назвали поселок «Близкий». «Открытием года» стал проект «Деревня мира». В номинации «Лучший девелопер» победила ГК «Гелеон», строящая поселок «Близкий».







«В этом году все эксперты были удивлены тем, что многие девелоперы представляли заведомо ложную информацию, как никогда раньше,





— поделилась наблюдениями Марина Решетняк. — Причем в таких моментах, которые очень легко проверяются: например, наличие детской площадки, зоны отдыха, асфальтирования дорог».







Поселок «Соловьиная роща» также набрал 83 балла. Кроме того, в нем оказалось лучшее благоустройство





Эксперт также отметила, что рынок загородной недвижимости развивается достаточно быстро, а популярные прежде проблемы, в частности, неподготовленные документы и отсутствие коммуникаций, решены в большинстве проектов. При этом удаленность от города стала менее важна для формирования цены и конечного покупателя, поскольку небольшое расстояние не означает быстрого доступа к городу по факту. «Сегодняшние покупатели готовы ехать дальше (в радиусе 35 км от города), но при условии, если будет создана инфраструктура, если будет оправдана цель поездки, — замечает Марина Решетняк. — Соответственно, большее значение для покупателей, а как следствие, и для темпов развития и освоения, приобретают именно природные условия и построенная для жизни и отдыха инфраструктура».





Поселок «Морской берег» становится лучшим второй год подряд — в прошлом году НГС подробно рассказывал о нем.