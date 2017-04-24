Владимира Тарасенко назвали одним из самых вежливых хоккеистов НХЛ

Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенко

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко вошел в тройку претендентов на трофей «Леди Бинг Трофи».


Этот трофей получает игрок, который в сезоне показал честную спортивную борьбу и джентльменское поведение.


Кроме Владимира Тарасенко, который в НХЛ выступает за команду «Сент-Луис Блюз», за трофей поборются Джонни Гудро из «Калгари Флеймз» и Микаэль Гранлунд из «Миннесота Уайлд», сообщает Национальная хоккейная лига.


Нападающий «Сент-Луиса» за сезон провел 82 матча, в которых получил только 12 минут штрафа, Гранлунд набрал столько же минут в 81 матче. Гудро провел 72 игры и получил 4 минуты штрафа. Всего у Тарасенко в сезоне было 39 голов, 75 очков — он стал лучшим бомбардиром и снайпером своей команды.


Победитель, который получит трофей, станет известен 21 июня в Лас-Вегасе на церемонии награждения НХЛ. Обладателя трофея определят журналисты, которые входят в профессиональную ассоциацию хоккейных журналистов. Трофей вручают с 1925 года.


В этом сезоне Владимир Тарасенко участвовал в матче звезд НХЛ, а также превращался в героя «Южного парка».

Елена Громкова
Фото nhl.com

Прочтений: 811
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено