Владимира Тарасенко назвали одним из самых вежливых хоккеистов НХЛ

Владимир Тарасенко

Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко вошел в тройку претендентов на трофей «Леди Бинг Трофи».







Этот трофей получает игрок, который в сезоне показал честную спортивную борьбу и джентльменское поведение.



Кроме Владимира Тарасенко, который в НХЛ выступает за команду «Сент-Луис Блюз», за трофей поборются Джонни Гудро из «Калгари Флеймз» и Микаэль Гранлунд из «Миннесота Уайлд», сообщает Национальная хоккейная лига.



Нападающий «Сент-Луиса» за сезон провел 82 матча, в которых получил только 12 минут штрафа, Гранлунд набрал столько же минут в 81 матче. Гудро провел 72 игры и получил 4 минуты штрафа. Всего у Тарасенко в сезоне было 39 голов, 75 очков — он стал лучшим бомбардиром и снайпером своей команды.



Победитель, который получит трофей, станет известен 21 июня в Лас-Вегасе на церемонии награждения НХЛ. Обладателя трофея определят журналисты, которые входят в профессиональную ассоциацию хоккейных журналистов. Трофей вручают с 1925 года.





В этом сезоне Владимир Тарасенко участвовал в матче звезд НХЛ, а также превращался в героя «Южного парка».