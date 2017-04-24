По улице Ленина начали водить пешеходные экскурсии

Экскурсия привлекла около 40 человек

В Новосибирске по ул. Ленина провели экскурсию для участников семинара, на котором обсуждают возможность сделать эту улицу полностью пешеходной. Экскурсия стартовала с ул. Ленина, 12, туда пришли около 40 человек.





«Среди участников как новосибирцы, так и приезжие из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, есть эксперт из Германии, из Лейпцига. Для них провели экскурсию по ул. Ленина. Константин Голодяев, историк, сотрудник Музея Новосибирска, рассказал им про историю улицы и архитектуру», — отметил куратор проекта Алексей Куницин.





Проектный семинар начался вчера, 23 апреля, и продлится до 26 апреля.







Экскурсоводом выступил историк-краевед Константин Голодяев

Все зарегистрировавшиеся на семинар поделились на несколько групп и работают по четырем направлениям: «Транспортная модель и модель микромобильности для ул. Ленина», «Бизнес-активности ул. Ленина», «Сценарии для сообществ ул. Ленина», «Концепция дизайн-кода». Алексей Куницин сказал, что каждая группа должна будет подготовить и наглядно презентовать результаты своей работы, свое видение дальнейшего развития ул. Ленина.







Напомним, что с инициативой сделать ул. Ленина пешеходной выступил в январе этого года мэр города Анатолий Локоть.