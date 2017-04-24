На улицах Новосибирска насчитали 100 тысяч человек с граблями и лопатами

Новосибирцы убрали более 10 тыс. тонн мусора
Новосибирцы убрали более 10 тыс. тонн мусора

Более 100 тыс. новосибирцев вышли с граблями и метлами убрать город после зимы.


22 апреля в Новосибирске прошел общегородской субботник. «Горжусь тем, что жители Новосибирска ответственно подошли к этому вопросу — на уборку города вышло более 100 тыс. человек. Нашими общими усилиями было вывезено более 10 тыс. тонн мусора. И это только начало большой экологической акции, которую мы проводим в городе», — подвел итоги уборки мэр города Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.


Он добавил, что в городе начинается «большая работа» по благоустройству, в частности, глобальные изменения ждут Михайловскую набережную. «В этом году тут появятся фан-зоны к чемпионату мира по футболу. Здесь будут созданы великолепные условия, чтобы новосибирцам было приятно гулять с детьми и отдыхать на берегу Оби», — напомнил мэр.


Новосибирцы убирают Михайловскую набережную
Новосибирцы убирают Михайловскую набережную


По данным пресс-центра мэрии, на уборку во всех районах города вышли 1163 единицы техники. Управляющие организации работали на закрепленных территориях, ТОСы убирали придомовые территории, подъезды, улицы частного сектора. На своих территориях также убирались коллективы школ и детских садов, больниц и поликлиник, скверов и парков культуры и отдыха.


В прошлогоднем весеннем субботнике приняло участие 98,5 тыс. человек и было задействовано 1068 единиц техники. Всего из города вывезли 8944 тонны грязи и мусора.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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