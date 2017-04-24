Школа в крупнейшем районе Новосибирска ввела третью смену

Родителей учеников школы № 86 на Порт-Артурской предупредили, что в новом учебном году начальные классы будут учиться с 8:00 до 19:15

В Новосибирске школа № 86 возле микрорайона «Чистая Слобода» ввела промежуточную смену для учеников начальных классов.







Согласно расписанию, которое в редакцию НГС.НОВОСТИ предоставила мать одного из второклассников Ольга Сантьева, следующий учебный год занятия в начальных классах разделили на три части — между первой и второй сменой появилась промежуточная.







«Собрание было где-то в 10-х числах апреля, примерно с этого времени предупредили, что будет третья смена. Расписание где-то на той неделе уже было подготовлено, выложено», — пояснила Ольга. Она добавила, что ее ребенок тоже попадает во вторую, самую позднюю смену, которая будет начинаться в 16:05.







В расписании на будущий год у младшеклассников три смены по 4 урока: первый начинается в 8:00, последний заканчивается в 19:15.







Родители, по словам Ольги, недовольны таким расписанием и намерены коллективно обращаться в различные инстанции.





При этом учащиеся старших классов школы № 86 продолжат учиться в 2 смены по 7 уроков каждая, следует из расписания, предоставленного читательницей НГС. Так, 1-я смена у старших классов продлится с 8:00 до 14:10, 2-я — с 14:20 по 19:15.





Директор школы № 86 Надежда Горюнова пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что расписание для начальной школы пришлось разбить на 3 части, потому что учеников очень много — рядом расположен микрорайон «Чистая Слобода», в котором школы пока нет.





«Это из-за "Слободы", на которой нет школы. В огромнейшем микрорайоне нет школы, а детей учить надо. Мы входим в 2 полные смены, в началке будет не более 4 уроков в день.





У нас нет 3 смен — наши 2 основные смены мы развели с промежутком, чтобы все дети были обучаемы», — объяснила Горюнова.





Расписание школы № 86 в начальной школе





Длинные перерывы между сменами нужны для того, чтобы большое количество детей смогло переодеться, а персонал смог провести уборку помещений, пояснила директор школы. По ее словам, сейчас классы школы № 86 укомплектованы так, чтобы после открытия новой школы непосредственно в микрорайоне «Чистая Слобода» педагоги и ученики смогли туда перейти.





На прошлой неделе ДСК «КПД Газстрой» сообщало, что школу в микрорайоне запустят к 1 сентября 2018 года. В школе будет 1100 мест — в этом году власти пообещали выделить дополнительные деньги на эту школу.

