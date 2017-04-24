Новосибирец победил в экстремальном марафоне у подножия вулкана

Новосибирец преодолевает «Мутновский марафон»



Новосибирский 30-летний лыжник Андрей Смолянин победил в экстремальном марафоне на Камчатке.





В минувшие выходные на Камчатке прошла экстремальная лыжная гонка «Мутновский марафон». В них приняли участие 40 спортсменов из Камчатского и Хабаровского краев, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Вологодской, Сахалинской областей, сообщает минспорта Камчатского края.







Из-за плохой погоды организаторы перенесли марафон на один день и изменили дистанцию и маршрут гонки. Трасса длиной 40 км была проложена по маршруту «Поселок Термальный – "Снежная Долина"» и обратно.







Победителем марафонской гонки среди мужчин стал лыжник из Новосибирска Андрей Смолянин, на 2-м месте — Дмитрий Дербин из Хабаровска, на третьем — Алексей Черноусов, представлявший Южно-Сахалинск. В женской гонке первой финишировала сахалинская спортсменка Марина Черноусова. 2-е и 3-е места заняли представительницы Хабаровского края Анастасия Кравченко и Алина Васильева.







Новосибирский спортсмен под № 39 на старте марафона





Новосибирский спортсмен Андрей Смолянин, представляющий марафонскую команду «Снежные барсы», рассказал корреспонденту НГС, что участвовал в «Мутновском марафоне» в третий раз.





«В этом году марафон проходил в более классическом варианте лыжных гонок. Старт был не с геотермальной станции, которая находится на Мутновском вулкане, а с финишной части — поселка Термальный, мы бежали 20 км в одну сторону и 20 — обратно. И эта была пологая часть дистанции, пологие подъемы и спуски.





Вся сложность заключалась в том, что была очень мягкая трасса, проваливались палки и лыжи. Но мне удалось приспособиться к этим условиям и победить»,





— рассказал Андрей Смолянин в переписке в соцсети.







Андрей Смолянин в майке с номером 39







Он добавил, что его соперниками были сильнейшие лыжники и марафонцы страны: Алексей Черноусов, Дмитрий Дербин и 5-кратный победитель «Мутновского марафона» Константин Игнатьев.







«В 2014 году я был на этом марафоне вторым, в 2015 занял 4-е место, так как сломал лыжу на одном из перевалов. В этот же раз все сложилось в мою пользу. Сыграло большую роль то, что дистанция была 40 км, а не 60 км, как обычно. Я больше расположен к коротким и средним дистанциям», — пояснил Андрей.







Кроме того, спортсмен рассказал, что ему стало известно о своем увольнении из «Спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту», и теперь ему, вероятно, придется менять регион, за который он будет выступать. По словам Андрея Смолянина, решение о его увольнении принял тренерский совет школы. Спортсмен добавил, что до этого из спортшколы уволили мастеров спорта международного класса Марину и Алексея Черноусовых, теперь спортсмены выступают за Сахалинскую область.





Участники «Мутновского марафона» на дистанции







Справка: «Мутновский марафон» считается одной из самых экстремальных и сложных лыжных гонок. Особенность соревнований в том, что лыжники бегут по неподготовленной трассе, преодолевая спуски и подъемы, равнины и перевалы. У спортсменов есть карта трассы с указанием основных ориентиров и перепадов высот.







Новосибирские спортсмены часто преодолевают опасные и сложные дистанции. Например, недавно новосибирцы поучаствовали в чемпионате России по скайраннингу (бег на высоте) и забежали на гору Борус.