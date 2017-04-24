Пассажиры метро спели хором песню про молодого Ленина

Новосибирцы хором спели в метро песню «И вновь продолжается бой»
Новосибирцы хором спели в метро песню «И вновь продолжается бой»

В новосибирском метрополитене прошел флешмоб в честь дня рождения Ленина — в честь этого в подземке спели песню «И вновь продолжается бой» Николая Добронравова и Александры Пахмутовой. 


Флешмоб прошел 22 апреля в 16:00 на станции метро «Площадь Ленина».


Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из организаторов акции, депутат Законодательного собрания НСО, член бюро новосибирского обкома КПРФ Роман Яковлев, в акции приняли участие около 30 человек, в том числе «молодые коммунисты», и случайные пассажиры метро. Музыкальную поддержку участникам флешмоба оказала руководитель новосибирской группы Silenzium Наталья Григорьева.


«Флешмоб был запланирован в рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Особую актуальность этот флешмоб приобрел в связи с обсуждением последнего законопроекта по поводу захоронения тела Владимира Ильича Ленина. Мы категорически выступаем против этого», — пояснил Яковлев.


Он отметил, что этой акцией организаторы решили привлечь молодежь к фигуре Ленина. «Многие сегодня очень плохо разбираются в исторических фактах, не знают таких важных имен, важных фактов в истории нашей страны», — констатировал организатор акции. 


Новосибирцы нередко устраивают музыкальные флешмобы в метро. В марте участники ансамбля «Маркелловы голоса» исполнили две музыкальных композиции африканского фольклора в честь 80-летия Новосибирской государственной филармонии. 


Флешмоб в новосибирском метро 22 апреля 2017 года


Классическая версия песни «И вновь продолжается бой», исполненная Львом Лещенко на фестиваля «Песня года» в 1975 году


Анна Богданова
Видео Никиты Щербакова

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