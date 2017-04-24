ГУФСИН опровергла информацию о бунте в колонии под Новосибирском

Информация о бунте заключенных появилась вчера
Информация о бунте заключенных появилась вчера

Федеральная служба исполнения наказания прокомментировала информацию о бунте заключенных, который якобы вспыхнул в исправительной колонии № 14, расположенной в Тогучине.


«Официально заявляем, что никакого бунта в колонии не было. В 10 часов утра один из осужденных отказался выполнить законные требования сотрудников колонии — проследовать в отряд № 8 строгих условий отбывания наказания. После проведения индивидуальной беседы сотрудниками учреждения с осужденным, он проследовал в отряд № 8, но по пути стал кричать о том, что его избивают и призывать других осужденных к противоправным действиям. Эта информация не соответствовала действительности, но, услышав крики, группа отрицательно характеризующихся осужденных стала раскачивать ограждение локального сектора, в результате чего оно было повреждено», — описали ситуацию в пресс-службе ГУФСИН России по НСО.


Напомним, видео беспорядков в колонии появилось на этих выходных. По официальным данным, в мужскую колонию строгого режима сразу выехали сотрудники ГУФСИН под руководством начальника оперативного управления Игоря Матризаева. «С заключенными провели профилактическую работу», — заявили в ведомстве.


«Сейчас оперативная обстановка в ИК-14 удовлетворительная и контролируемая, осужденные выполняют режимные требования сотрудников администрации. Следственный отдел по городу Тогучину СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)», — отметили в ГУФСИН.

Видео о «бунте» заключенных появилось в социальной сети «ВКонтакте»


Ранее в этой же колонии произошел скандал: инспектора заведения оштрафовали за две взятки. По данным следствия, он взял 4,5 тыс. руб. за две симки, которые передал заключенным. Инспектора уволили и заставили заплатить штраф 170 тыс. руб

Анна Наумцева
Фото Анна Золотовой
Видео vk.com/act54

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