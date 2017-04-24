Полиция ищет пропавшие с могилы академика Лаврентьева украшения

Вандалы похитили украшения с могилы основателя новосибирского Академгородка, академика Михаила Лаврентьева





Новосибирская полиция проверяет пункты сдачи металла после того, как на Южном кладбище с могилы академика Михаила Лаврентьева пропали латунные украшения.







«20 апреля в полицию поступило заявление сначала от представителей Академии наук, а потом от родственников академика Лаврентьева. Они сообщили, что с могилы академика и его супруги на Южном кладбище пропали декоративные элементы (латунные сигмы), установленные на оградке», — сообщили в ГУ МВД России по НСО.







Сейчас полиция проверяет все окрестные пункты сдачи металлолома. По предварительной версии, декоративные элементы украли бомжи.







Кстати, завтра новосибирцы массово поедут на могилы родственников в связи с праздником Радоницы. Мэрия пускает дополнительные автобусы до городских кладбищ.