Полиция ищет пропавшие с могилы академика Лаврентьева украшения

Вандалы похитили украшения с могилы основателя новосибирского Академгородка, академика Михаила Лаврентьева
Вандалы похитили украшения с могилы основателя новосибирского Академгородка, академика Михаила Лаврентьева


Новосибирская полиция проверяет пункты сдачи металла после того, как на Южном кладбище с могилы академика Михаила Лаврентьева пропали латунные украшения.


«20 апреля в полицию поступило заявление сначала от представителей Академии наук, а потом от родственников академика Лаврентьева. Они сообщили, что с могилы академика и его супруги на Южном кладбище пропали декоративные элементы (латунные сигмы), установленные на оградке», — сообщили в ГУ МВД России по НСО.


Сейчас полиция проверяет все окрестные пункты сдачи металлолома. По предварительной версии, декоративные элементы украли бомжи.


Кстати, завтра новосибирцы массово поедут на могилы родственников в связи с праздником Радоницы. Мэрия пускает дополнительные автобусы до городских кладбищ.

Анна Наумцева
Фото nsc.ru

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