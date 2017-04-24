Иномарка вылетела на тротуар и снесла светофор на Жуковского

«Тойота Авенсис» снесла светофор на пересечении ул. Жуковского и Северной
«Тойота Авенсис» снесла светофор на пересечении ул. Жуковского и Северной

Утром 24 апреля на ул. Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска «Мазда» несильно столкнулась с «Тойотой Авенсис» — она выехала на тротуар и снесла светофор.


Авария произошла около 10:00. «Участники [ДТП] двигались по ул. Жуковского со стороны Мочищенского шоссе: Toyota Avensis — в правом ряду, Mazda 3 — в левом ряду. В районе перекрестка с ул. Северная "Мазда" при перестроении шаркнула "Тойоту", отчего она выехала на тротуар и снесла столб со светофором и дорожным знаком», — рассказали НГС.НОВОСТИ представители мобильного приложения «Автоспас».


Из-за мелкого столкновения с «Маздой» иномарка «Тойота Авенсис» выехала на тротуар
Из-за мелкого столкновения с «Маздой» иномарка «Тойота Авенсис» выехала на тротуар


Из-за аварии у «Тойоты» сработали подушки безопасности, в аварии никто не пострадал.


Новосибирские автолюбители часто попадают в аварии, из-за которых оказываются снесены дорожные знаки и светофоры: недавно подобная авария случилась с «Ауди» на пересечении Красного проспекта и ул. Достоевского.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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