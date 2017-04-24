Иномарка вылетела на тротуар и снесла светофор на Жуковского

«Тойота Авенсис» снесла светофор на пересечении ул. Жуковского и Северной



Утром 24 апреля на ул. Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска «Мазда» несильно столкнулась с «Тойотой Авенсис» — она выехала на тротуар и снесла светофор.





Авария произошла около 10:00. «Участники [ДТП] двигались по ул. Жуковского со стороны Мочищенского шоссе: Toyota Avensis — в правом ряду, Mazda 3 — в левом ряду. В районе перекрестка с ул. Северная "Мазда" при перестроении шаркнула "Тойоту", отчего она выехала на тротуар и снесла столб со светофором и дорожным знаком», — рассказали НГС.НОВОСТИ представители мобильного приложения «Автоспас».







Из-за мелкого столкновения с «Маздой» иномарка «Тойота Авенсис» выехала на тротуар







Из-за аварии у «Тойоты» сработали подушки безопасности, в аварии никто не пострадал.





Новосибирские автолюбители часто попадают в аварии, из-за которых оказываются снесены дорожные знаки и светофоры: недавно подобная авария случилась с «Ауди» на пересечении Красного проспекта и ул. Достоевского.

