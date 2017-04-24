В Новосибирск из Казахстана идет резкое потепление до +25

В Новосибирске потеплеет до +25

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие 3 дня — ожидается аномально теплая погода, воздух днем прогреется до +25 градусов.







«Ждем в ближайшее время установления переноса юго-западных воздушных масс, движения воздуха из районов Казахстана и Средней Азии. Поэтому 26 и 27 апреля погода, скорее всего, будет аномально теплой», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





По его словам, днем столбик термометра в Новосибирске и окрестностях поднимется до +20...+25 градусов. Ночью тоже будет тепло — от +2...+7 до +12 градусов.





«Осадки вероятны в ночь на 25 апреля и днем 27-го», — отметил Ренад Ягудин.







По прогнозу до конца апреля, декада в целом будет теплее нормы.