Новосибирцы столкнулись со сбоями при оплате картами Сбербанка

Не работает безналичный расчет по картам Сбербанка в магазинах, банкоматах и невозможны операции в «Сбербанк Онлайн»
Не работает безналичный расчет по картам Сбербанка в магазинах, банкоматах и невозможны операции в «Сбербанк Онлайн»

Утром 24 апреля жители Новосибирска не могли рассчитаться по картам Сбербанка и снять деньги в банкоматах банка.


«Сегодня с утра не работает безналичный расчет по картам Сбербанка в магазинах, не работают банкоматы, невозможно расплатиться либо снять деньги. Невозможны операции в "Сбербанк Онлайн"», — написали в редакцию читатели.


Кроме того, редакции известно о случаях, когда новосибирцы не могли снять деньги в банкоматах банка в центре города, расплатиться картами в «Быстрономе» на ул. Линейной и в магазине «Ярче» на ул. Кошурникова. Еще несколько новосибирцев сообщили об отказах операций при оплате услуг онлайн и переводе денег через «Сбербанк Онлайн».


Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила на горячую линию Сбербанка — там ответили, что «в настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт» и попросили повторить операции позднее.


Дополнение: Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк. «Сегодня зафиксированы частичные затруднения в проведении банковских операций по системе VISA. В данный момент специалистами Сбербанка проводятся работы по устранению неполадок. Операции по всем остальным платежным системам (Master Card, Maestro, Мир) проводятся в штатном режиме», — отметили в пресс-службе банка.


Дополнение на 11:05: В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк сообщили, что все неполадки устранены. «Операции по всем платежным системам проводятся в штатном режиме», — заверили в пресс-службе банка.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

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