Жители дома на Гаранина несколько дней живут с холодными батареями

Жители утверждают, что отопления у них нет 5 дней

Жители дома по ул. Гаранина, 21 в Октябрьском районе Новосибирска несколько дней живут без отопления.





«Жители дома по адресу Гаранина, 21 уже 5-й день живут без отопления. Хорошо, что дом довольно теплый и днем успевает прогреваться от солнца (за исключением вчерашнего дня). И даже получается приоткрыть окна и проветрить комнаты. Но вечером становится холодно. И получается, что или приходится задыхаться, чтобы не выстудить квартиру, либо приоткрывать форточки и включать обогреватели», — рассказала жительница дома Ирина, попросившая не называть ее фамилию.





Женщина посетовала, что из-за дней «в таком режиме» у нее заболели дети и муж. В ООО «Участок № 6», который обслуживает дом, пояснили, что система отопления дома «получает то, что есть в трассе».







«Сейчас будем разбираться с тепловыми сетями, там низкие параметры давления, не хватает циркуляции. Поэтому полдома работает, концевым не хватает. Дело близится к окончанию отопительного сезона, снижены параметры», — объяснил замдиректора Игорь Швында.







Дополнение: В АО «СИБЭКО» на запрос корреспондента НГС ответили, что компания не прекращала теплоснабжение дома на Гаранина, 21. «Приборы учета тепла на входе в дом показывают нормальный уровень потребления тепловой энергии. Обращений от управляющей компании в наш адрес не было. Мы предполагаем, что есть проблемы по отдельным батареям внутридомовой системы отопления», — рассказали в «СИБЭКО».







При этом ежегодно ближе к концу отопительного сезона новосибирцы жалуются в мэрию на слишком горячие батареи.

