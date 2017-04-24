Новосибирск попал в рейтинг самых опасных городов мира

Новосибирск, вид на вокзал «Новосибирск-Главный»

Портал Numbeo, специализирующийся на сравнении цен и уровня жизни, составил список самых криминогенных городов мира: туда попал Новосибирск.





Всего аналитики включили в список 379 городов, туда попали 4 российских мегаполиса: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.







Новосибирск занял в рейтинге 140-е место с 49,35 баллами — авторы рейтинга относят это к «умеренному уровню преступности». В этой же категории и другие российские города: Екатеринбург оказался на 118-м месте с 51,20 баллами, Москва — на 174-м с 45,32 баллами, а Санкт-Петербург — на 204-м с 42,28 баллами.







Самым опасным городом мира авторы рейтинга признали столицу Венесуэлы Каракас. Следом за ней оказались второй по величине город Гондураса Сан-Педро-Сула и Питермаритцбург в Южно-Африканской Республике.







Среди самых безопасных городов мира оказались: столица Арабских Эмиратов Абу-Даби, Мюнхен (Германия) и Тайбэй (Тайвань).







В своем исследовании аналитики опирались на результаты опроса посетителей сайта. Исследователи отмечают, что такие данные могут быть точнее официальной статистики.







По данным Новосибирскстата за 2016 год, в Новосибирской области снизился общий уровень преступности, однако выросло число убийств и изнасилований.

