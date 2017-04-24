Самолет Джеки Чана приземлился в Новосибирске

Самолет Джеки Чана в аэропорту «Кольцово» в 2013 году
Самолет Джеки Чана в аэропорту «Кольцово» в 2013 году

Вчера, 23 апреля, самолет известного китайского актера Джеки Чана приземлился в аэропорту «Толмачёво» в Новосибирске.


«Сегодня в ОВБ снова был самолет Джеки Чана. Кстати, у него новая ливрея», — сообщили очевидцы в сообществе «Споттинг в Новосибирске».


По информации на сайте flightradar24.com, самолет Embraer Legacy с бортовым номером N688JC, принадлежащий Джеки Чану, прилетел в Новосибирск из китайского аэропорта «Тяньцзинь Биньхай». После чего самолет вылетел в итальянский аэропорт «Триест». Был ли Джеки Чан на борту во время посадки в Новосибирске — неизвестно.


Ранее в группе «Споттинг в Новосибирске» рассказывали, что этот самолет находится в распоряжении актера с 6 февраля 2012 года. Салон рассчитан на 13 мест.


Это уже не первый раз, когда самолет китайского актера останавливается в Новосибирске.

Ксения Евдокимова
Фото dushlik.livejournal.com

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