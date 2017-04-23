Пожар в 17-этажке в «Березовом»: спасатели эвакуировали ребенка

Пожар произошел на 7-м этаже дома на ул. Одоевского, 1/10
Пожар произошел на 7-м этаже дома на ул. Одоевского, 1/10

В Первомайском районе Новосибирска на 7-м этаже 17-этажного дома произошел пожар – пьяная женщина с ребенком в квартире хотела закурить.


Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, пожар начался сегодня, 23 апреля, около 20:00 на ул. Одоевского, 1/10. В доме зазвучала пожарная сигнализация, около 300 жильцов этого дома и соседних вышли на улицу. Пожарные на 5 машинах, в том числе на автолестнице, приехали в течение 15 минут. 


По словам очевидцев, квартира, в которой произошло возгорание, оказалась заперта. В ней находилась нетрезвая женщина с ребенком, которая пыталась закурить. Когда спасатели смогли выломать дверь, они эвакуировали ребенка и начали тушить огонь.


Пожар тушили на протяжении 45 минут, после чего людям разрешили вернуться в свои квартиры. «В квартирах воды по щиколотку. Свет отключили», – сообщили НГС.НОВОСТИ очевидцы спустя 1,5 часа после пожара.


Оперативный комментарий от областного ГУ МЧС НГС.НОВОСТИ получить не удалось.



Как сообщают очевидцы, квартира выгорела полностью. Люди видели, как из квартиры вынесли ребенка и мужчину на носилках. Все они были живы. 


Напомним, на этой неделе в пожаре в Барабинском районе погибла семья с двумя детьми

Кирилл Шматков
Фото и видео НГС 

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