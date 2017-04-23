В Новосибирске заработали первые летние веранды

Летник в центре Новосибирска

В выходные в кафе и барах Новосибирска начали приглашать гостей на веранды на открытом воздухе.





Одна из первых веранд в городе заработала в баре «Уголок Святого Патрика» на ул. Советская, 35. Как пояснила НГС.НОВОСТИ администратор заведения Анастасия, открытие веранды состоялось вчера, 22 апреля. Она пользовалась большой популярностью у гостей — в течение дня все места там были заняты. По ее словам, сегодня веранду пришлось закрыть из-за прохладной погоды. Администрация планирует возобновить ее работу, как только на улице потеплеет.





Также на этой неделе открылся летник в кафе «Печки-Лавочки» на ул. Кирова, 108. Администраторы рассказали, что он также пользуется большой популярностью у посетителей. Сегодня там поставили 2 обогревательные пушки.







Добавим, летние веранды в Новосибирске начали готовить еще на прошлой неделе. Открывать их не торопятся из-за переменчивой погоды. Так, в кафе Bliss на ул. Ленина, 20 веранду откроют только на следующей неделе, в White Bar на ул. Коммунистическая, 35 столики собираются выносить на улицу в середине мая, а в ресторане «Гудман» на ул. Советская, 35 — не раньше, чем через месяц.

