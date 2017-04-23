Два новосибирца пойдут под суд за нападение на жертву с сайта знакомств


Сумма причиненного ущерба составила 15 тыс. руб.
Сумма причиненного ущерба составила 15 тыс. руб.

В Новосибирске закончили расследовать разбойное нападение на 2 девушек — одна из них познакомилась с подозреваемым в интернете.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, в октябре прошлого года 23-летний новосибирец познакомился в интернете с 20-летней девушкой. Она пригласила нового знакомого в гости на съемную квартиру в Ленинском районе. Спустя несколько дней мужчина пришел к ней со своим 26-летним другом. Дома у девушки гостила 27-летняя подруга. Молодые люди заперли дверь и начали угрожать им ножом, требуя отдать сотовые телефоны и сумки. После того, как они ограбили девушек, сбежали. Пострадавшие обратились в полицию, сумма награбленного достигла 15 тыс. руб.


Сотрудники полиции задержали подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия <...>). Им грозит до 10 лет тюрьмы. Дело передали в суд. 

Кирилл Шматков
Фото depositphotos.com

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