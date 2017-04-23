По Академгородку проехали велосипедисты в противогазах и костюмах из «Алисы в Стране чудес»

23 апреля в новосибирском Академгородке прошел массовый заезд на велосипедах в карнавальных костюмах.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ организаторы «ВелоКарнавала», участие в заезде приняли около 60 человек — из-за дождя и прохладной погоды некоторые заявленные участники прийти не смогли. Заезд стартовал в 13:00 у Технопарка. Его маршрут пролегал через ул. Николаева, Кутателадзе, Ильича и другие и завершился на ул. Пирогова.







Новосибирцы проехались по Академгородку в забавных нарядах: в костюмах собак, кошек, петухов, персонажей из фильма «Алиса в Стране чудес», Марио из одноименной компьютерной игры, Супермена, а один из участников надел защитный костюм с противогазом. Самый маленький участник — 9-месячный ребенок — проехался в слинге на спине папы в ярком колпаке.





Горожанам в самых интересных костюмах вручили призы и подарки: велоэкипировку и сертификаты от партнеров.



































Напомним, в прошлом году на «ВелоКарнавал» жители города пришли в костюмах белки, Альберта Эйнштейна, Деда Мороза, крокодила Гены и Чебурашки и других.

