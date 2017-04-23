Везучая сибирячка о выигранном на концерте Крида Hyundai: «Я рассчитывала на телевизор»

Победитель лотереи — 25-летняя уроженка Иркутской области, архитектор одной из строительных компаний Новосибирска Наталья Николаева
Победитель лотереи — 25-летняя уроженка Иркутской области, архитектор одной из строительных компаний Новосибирска Наталья Николаева

В Новосибирске ТЦ «Аура» в честь дня рождения вручил ключи от нового Hyundai Solaris 25-летнему архитектору Наталье Николаевой — девушка призналась, что еще не сдала на права.


Как сообщалось ранее, вчера, 22 апреля, в честь дня рождения ТЦ «Аура» прошел бесплатный концерт Егора Крида, а также розыгрыш Hyundai Solaris и других призов. Перед началом на площадке у торгового центра собралось более 3 тыс. новосибирцев.


Главный приз достался Наталье Николаевой, 25-летнему архитектору-инженеру одной из строительных компаний города. Она рассказала НГС.НОВОСТИ во «ВКонтакте», что машину ей отдадут только через 2 недели.


«Машину мне пока не подарили. Вручили только огромный сертификат. Выдача призов, сказали, будет 10 мая. Возьму с собой моего молодого человека, он мне поможет с транспортировкой. До сих пор не верится [что выиграла машину]! Прав у меня нет, но как раз начала обучение в автошколе месяц назад. Как чувствовала, что уже пора. Давно мечтала о своей собственной машине и, конечно же, буду ездить сама. Мне интересно было принять участие, а вдруг повезет. Думала выиграть хотя бы телевизор, а тут такое!» — поделилась Наталья.


Напомним, новосибирцам регулярно везет с дорогими выигрышами в лотереях и конкурсах. Так, в прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о молодой воспитательнице из Искитима, которая выиграла Lamborghini стоимостью 15 млн руб. за несколько палочек от мороженого. А месяц назад удача улыбнулась новосибирской домохозяйке: она получила «Мерседес» С-180 за покупки в супермаркете.  

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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