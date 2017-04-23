Пять тысяч новосибирцев станцевали под песни Наташи Королевой, Boney M. и Ace of Base
22 апреля в Новосибирске впервые прошел фестиваль «Легенды Ретро FM» с поп-звездами 70-х, 80-х и 90-х России и мира.
Большой 4-часовой концерт прошел в ЛДС «Сибирь». По оценке НГС.НОВОСТИ, которую подтвердили организаторы, пришли 5–6 тыс. новосибирцев разных возрастов, от 16 до 60 лет. Перед ними выступили культовые ретро-исполнители: группа Boney M. и Liz Mitchell, Юрий Шатунов, солистка группы Ace of Base Йенни Берггрен, Наташа Королева, группа Arabesque, Влад Сташевский, Вадим Казаченко и Ottawan. Каждый из них исполнил по 4-5 своих самых известных хитов. Стоимость билетов варьировалась от 1,5 до 5 тыс. руб.
После своих выступлений артисты некоторым новосибирцам удалось сфотографироваться с артистами, а группа Arabesque раздала счастливым поклонникам карточки с автографами, а Йенни Берггрен во время интервью с журналистами спела «Подмосковные вечера».
Напомним, вчера тысячи новосибирцев успели послушать другого известного исполнителя — в день рождения ТЦ «Аура» с бесплатным концертом приехал Егор Крид.
Кирилл Шматков
Фото Юлии Шипициной, Виктора Дмитриева