Пять тысяч новосибирцев станцевали под песни Наташи Королевой, Boney M. и Ace of Base

22 апреля в Новосибирске впервые прошел фестиваль «Легенды Ретро FM» с поп-звездами 70-х, 80-х и 90-х России и мира.







Большой 4-часовой концерт прошел в ЛДС «Сибирь». По оценке НГС.НОВОСТИ, которую подтвердили организаторы, пришли 5–6 тыс. новосибирцев разных возрастов, от 16 до 60 лет. Перед ними выступили культовые ретро-исполнители: группа Boney M. и Liz Mitchell, Юрий Шатунов, солистка группы Ace of Base Йенни Берггрен, Наташа Королева, группа Arabesque, Влад Сташевский, Вадим Казаченко и Ottawan. Каждый из них исполнил по 4-5 своих самых известных хитов. Стоимость билетов варьировалась от 1,5 до 5 тыс. руб.









После своих выступлений артисты некоторым новосибирцам удалось сфотографироваться с артистами, а группа Arabesque раздала счастливым поклонникам карточки с автографами, а Йенни Берггрен во время интервью с журналистами спела «Подмосковные вечера».





Группа Ottawan







Группа Ottawan







Наташа Королева







Юра Шатунов







Группа Boney M.





Влад Сташевский







Группа Arabesque







Jenny Berggren (группа Ace of Base)







Вадим Казаченко







Группа Arabesque







Напомним, вчера тысячи новосибирцев успели послушать другого известного исполнителя — в день рождения ТЦ «Аура» с бесплатным концертом приехал Егор Крид.