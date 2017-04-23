Пять тысяч новосибирцев станцевали под песни Наташи Королевой, Boney M. и Ace of Base

Пять тысяч новосибирцев станцевали под песни Наташи Королевой, Boney M. и Ace of Base (фоторепортаж)

22 апреля в Новосибирске впервые прошел фестиваль «Легенды Ретро FM» с поп-звездами 70-х, 80-х и 90-х России и мира.


Большой 4-часовой концерт прошел в ЛДС «Сибирь». По оценке НГС.НОВОСТИ, которую подтвердили организаторы, пришли 5–6 тыс. новосибирцев разных возрастов, от 16 до 60 лет. Перед ними выступили культовые ретро-исполнители: группа Boney M. и Liz Mitchell, Юрий Шатунов, солистка группы Ace of Base Йенни Берггрен, Наташа Королева, группа Arabesque, Влад Сташевский, Вадим Казаченко и Ottawan. Каждый из них исполнил по 4-5 своих самых известных хитов. Стоимость билетов варьировалась от 1,5 до 5 тыс. руб.


Пять тысяч новосибирцев станцевали под песни Наташи Королевой, Boney M. и Ace of Base (фоторепортаж)

  

После своих выступлений артисты некоторым новосибирцам удалось сфотографироваться с артистами, а группа Arabesque раздала счастливым поклонникам карточки с автографами, а Йенни Берггрен во время интервью с журналистами спела «Подмосковные вечера».


Группа Ottawan
Группа Ottawan


Группа Ottawan
Группа Ottawan


Наташа Королева
Наташа Королева


Юра Шатунов
Юра Шатунов


Группа Boney M.
Группа Boney M.


Влад Сташевский
Влад Сташевский


Группа Arabesque
Группа Arabesque


Jenny Berggren (группа Ace of Base)
Jenny Berggren (группа Ace of Base)


Вадим Казаченко
Вадим Казаченко


Группа Arabesque
Группа Arabesque


Напомним, вчера тысячи новосибирцев успели послушать другого известного исполнителя — в день рождения ТЦ «Аура» с бесплатным концертом приехал Егор Крид

Кирилл Шматков
Фото Юлии Шипициной, Виктора Дмитриева

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