Студентка из Новосибирска скатилась на сноуборде в купальнике и стала «Мисс Шерегеш»

«Мисс Шерегеш 2017» Кристина Косинова



21-летняя жительница Новосибирска Кристина Косинова стала «Мисс Шерегеш 2017» — ей подарили поездку в Италию.





Об этом сообщили организаторы в группе фестиваля GRELKA FEST «ВКонтакте», в рамках которого проводился конкурс. Его финал прошел вчера, 22 апреля. В нем приняли участие 10 девушек из разных городов России, Новосибирск представили сразу 4 красавицы. В итоге звание «Мисс Шерегеш 2017» получила 21-летняя студентка НГАУ Кристина Косинова.







Девушка рассказала НГС.НОВОСТИ, что до сих пор не может поверить, что выиграла. «Я так долго этого ждала. Когда называли первую и вторую вице-мисс, меня очень сильно трясло, и я думала, что все. Но когда объявили "Мисс Шерегеш 2017", я не смогла сдержать свои эмоции и вообще не помню, что дальше было. У меня была очень большая группа поддержки — около 100 человек. Я смотрела на них, на их улыбки и слезы, и понимала, что я не зря посвятила последние два года Шерегешу», — поделилась Кристина.







Победительнице вручили подарки от спонсоров, а также главный приз — поездку на двоих в Италию. По словам Кристины, она полетит туда со своим молодым человеком.







В течение нескольких дней для финалистов проводили фотосессии, репетиции, конкурсы на актерское мастерство, а также множество мастер-классов. А вчера они приняли участие в массовом спуске с горы в купальниках.







Вторая вице-мисс Шерегеш Анастасия Калинина из Томска, «Мисс Шерегеш 2017» Кристина Косинова из Новосибирска и первая вице-мисс Шерегеш Анастасия Жданова из Новосибирска







Добавим, звание первой вице-мисс получила другая девушка из Новосибирска — 19-летняя студентка СИУ РАНХиГС Анастасия Жданова, а второй вице-мисс стала девушка из Томска Анастасия Калинина.