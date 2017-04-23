Студентка из Новосибирска скатилась на сноуборде в купальнике и стала «Мисс Шерегеш»

«Мисс Шерегеш 2017» Кристина Косинова
«Мисс Шерегеш 2017» Кристина Косинова

21-летняя жительница Новосибирска Кристина Косинова стала «Мисс Шерегеш 2017» — ей подарили поездку в Италию.


Об этом сообщили организаторы в группе фестиваля GRELKA FEST «ВКонтакте», в рамках которого проводился конкурс. Его финал прошел вчера, 22 апреля. В нем приняли участие 10 девушек из разных городов России, Новосибирск представили сразу 4 красавицы. В итоге звание «Мисс Шерегеш 2017» получила 21-летняя студентка НГАУ Кристина Косинова.


Девушка рассказала НГС.НОВОСТИ, что до сих пор не может поверить, что выиграла. «Я так долго этого ждала. Когда называли первую и вторую вице-мисс, меня очень сильно трясло, и я думала, что все. Но когда объявили "Мисс Шерегеш 2017", я не смогла сдержать свои эмоции и вообще не помню, что дальше было. У меня была очень большая группа поддержки — около 100 человек. Я смотрела на них, на их улыбки и слезы, и понимала, что я не зря посвятила последние два года Шерегешу», — поделилась Кристина.


Победительнице вручили подарки от спонсоров, а также главный приз — поездку на двоих в Италию. По словам Кристины, она полетит туда со своим молодым человеком.


В течение нескольких дней для финалистов проводили фотосессии, репетиции, конкурсы на актерское мастерство, а также множество мастер-классов. А вчера они приняли участие в массовом спуске с горы в купальниках


Вторая вице-мисс Шерегеш Анастасия Калинина из Томска, «Мисс Шерегеш 2017» Кристина Косинова из Новосибирска и первая вице-мисс Шерегеш Анастасия Жданова из Новосибирска
Вторая вице-мисс Шерегеш Анастасия Калинина из Томска, «Мисс Шерегеш 2017» Кристина Косинова из Новосибирска и первая вице-мисс Шерегеш Анастасия Жданова из Новосибирска


Добавим, звание первой вице-мисс получила другая девушка из Новосибирска — 19-летняя студентка СИУ РАНХиГС Анастасия Жданова, а второй вице-мисс стала девушка из Томска Анастасия Калинина. 

Кирилл Шматков
Фото Елены Юркиной на vk.com/grelkafest

Прочтений: 7398
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено