Священник на «Тойоте» перевернулся в Затоне и погиб под крышей авто

По словам комментаторов, погибший служил в Затонском храме

Вечером 22 апреля в Новосибирске 40-летний мужчина погиб в ДТП — его придавило крышей перевернувшейся машины.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, авария произошла в 18:25. Водитель на Toyota Caldina ехал по ул. Междуреченская в сторону ул. Большая и в районе остановки «Судоремонтный завод» не справился с управлением и перевернулся.







«При аварии водителя выбросило из салона и придавило крышей перевернувшегося автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ведомства и добавили, что сейчас полицейские проводят проверку, выясняют причины случившегося.







Полицейские выясняют, был ли водитель пьян





Фото с места происшествия появились в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, машина перелетела через теплотрассу. Несколько пользователей написали в комментариях, что за рулем был священнослужитель, который служил в Затонском храме. Очевидец аварии написала, что он был пьян: «Перед аварией чуть не врезался в 2 машины, открывал окно и материл все, на чем свет стоит».







Напомним, недавно другой священник попал в ДТП — на внедорожнике он столкнулся с трактором на автозаправке.







Дополнение: после публикации новости прихожанка храма Елена рассказала НГС.НОВОСТИ, что в аварии погиб отец Евгений. Во время вечерней службы ему стало плохо, и он закончил ее пораньше. По ее словам, у него были признаки инсульта. Информацию о том, что он был пьян, она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть. Елена добавила, что у отца Евгения было трое детей.