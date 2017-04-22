На бесплатный концерт и розыгрыш иномарки пришли больше 3 тысяч горожан

Тысячи горожан устремились в «Ауру» на бесплатный концерт Егора Крида и розыгрыш иномарки, который устраивает сегодня вечером администрация ТЦ.







Как сообщают находящиеся на месте событий корреспонденты НГС.НОВОСТИ, на площадке перед торговым центром уже собрались около 3 тысяч горожан, и толпа только увеличивается. На дорогах стоят патрули ДПС. По периметру очень много полиции, передают наши корреспонденты.







В давке стало плохо сразу нескольким зрителям









В толпе очень много детей и молодежи. Одной из девушек стало плохо – ее вывели к сцене и передали дежурящим на месте сотрудникам «скорой». Время от времени из толпы таким же образом вытаскивают все новых и новых зрителей — в давке многим становится дурно.







В ожидании пациентов врачи делали селфи. Но к 19.30 им уже стало не до фото — из толпы начали вытаскивать задавленных зрителей





Чего собравшиеся ждут больше – концерта Егора Крида или розыгрыша иномарки Hyundai Solaris, обещанного к 21.00 – непонятно. Публика помладше время от времени начинает кричать «Где Егооор?», старшие более активно прислушиваются к происходящему на сцене, где уже начали разыгрывать среди покупателей ТЦ вспомогательные призы – сертификаты на 25 тысяч рублей.







Некоторые посетители предпочитают смотреть на происходящее со стороны





Программу то и дело приходится прерывать — в собравшейся толпе теряются дети. Родители, впрочем, быстро находятся после объявлений со сцены.









Только что со сцены объявили победительницу розыгрыша — новенький Hyundai Solaris достался сибирячке Наталье Николаевой. Традиционно, для участия в лотерее нужно было заранее сделать покупки в "Ауре" и бросить в специальный бокс заполненный купон участника. Со сцены девушку увели в администрацию ТЦ — оформлять документы.





Новая иномарка досталась сибирячке Наталье Николаевой





Победительница розыгрыша





Победительница призналась, что автомобиля у нее никогда не было, и даже водительских прав нет — но недавно она записалась на курсы. Как знала!









Судя по реакции публики, толпа ждала все-таки не бесплатных подарков от "Ауры", а концерт Крида — стоило ему появиться на сцене, как над улицей Военной раздался ликующий гул толпы.





Егор Крид





На сцене у "Ауры" начался концерт Крида





Фанатки Крида в толпе





Концерт Егора Крида продлится до 21.00



