Дорожники сделали новую разметку в центре города (фото)

Новая «зебра» на пл. Ленина





В Новосибирске дорожники начали наносить свежую разметку на Красном проспекте.





На Красном проспекте дорожники обновили разметку





Новая разделительная полоса появилась на Красном проспекте возле мэрии. Кроме того, по наблюдению корреспондента, 22 апреля дорожники обновили «зебру» в районе пл. Ленина.







Новая разделительная полоса возле мэрии





Однако, некоторые дорожные работы помешали сегодня движению транспорта. Установка разделительного ограждения спровоцировала огромную пробку на подъезде к пл. Калинина.