Дорожники сделали новую разметку в центре города (фото)
В Новосибирске дорожники начали наносить свежую разметку на Красном проспекте.
Новая разделительная полоса появилась на Красном проспекте возле мэрии. Кроме того, по наблюдению корреспондента, 22 апреля дорожники обновили «зебру» в районе пл. Ленина.
Однако, некоторые дорожные работы помешали сегодня движению транспорта. Установка разделительного ограждения спровоцировала огромную пробку на подъезде к пл. Калинина.
Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова (1, 2), Сергея Вепренцева (3)
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