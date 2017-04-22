Мойка памятника Ленину не помешала пенсионерам выйти на митинг с заклеенным ртом (фото)

Один из участников митинга таким образом выступил с критикой политики мэра Новосибирска





Новосибирские пенсионеры вышли на пл. Ленина, чтобы провести заключительный митинг против повышения тарифов — акцию не хотели согласовывать из-за мойки памятников.







На митинге собралось около 100 человек





По наблюдению корреспондента, на площадку перед памятником Ленину вышли около 100 человек.





Участники акции поздравили друг друга с отменой повышения тарифов





Сами они сообщили, что «акция могла бы стать торжественным завершением серии митингов-протестов, которые проводились в рамках общей кампании против роста коммунальных тарифов на 15 % силами комитета "Пенсионеры — за достойную жизнь!" и Комитета солидарных действий».







Акция проходила практически одновременно с мойкой памятника Ленину





По словам организаторов, когда подавалась заявка, никто не предполагал, что произойдет отмена 15 % повышения тарифов. А потом власти отказались согласовать митинг на заявленное время.





По словам организаторов, акцию не хотели согласовывать из-за запланированной уборки территории





«Основанием для отказа был назван единый день "по санитарной уборке города", в рамках которого предполагается в том числе уборка территории площади и "помывка" памятника вождю», — объяснили организаторы.







Митинг прошел после мойки памятников





В итоге собравшиеся подождали, пока памятник помоют, и все-таки вышли на митинг, который им разрешили провести без флагов.





Участники акции возложили цветы к памятнику Ленину





Участники акции поздравили друг друга с отменой повышения тарифов и возложили цветы к памятнику Ленину.







Митинг на пл. Ленина 22 апреля





Напомним, кроме памятника Ленину сегодня чистым стал памятник Александру III.