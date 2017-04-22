Мойка памятника Ленину не помешала пенсионерам выйти на митинг с заклеенным ртом (фото)

Один из участников митинга таким образом выступил с критикой политики мэра Новосибирска
Один из участников митинга таким образом выступил с критикой политики мэра Новосибирска


Новосибирские пенсионеры вышли на пл. Ленина, чтобы провести заключительный митинг против повышения тарифов — акцию не хотели согласовывать из-за мойки памятников.


На митинге собралось около 100 человек
На митинге собралось около 100 человек


По наблюдению корреспондента, на площадку перед памятником Ленину вышли около 100 человек.


Участники акции поздравили друг друга с отменой повышения тарифов
Участники акции поздравили друг друга с отменой повышения тарифов


Сами они сообщили, что «акция могла бы стать торжественным завершением серии митингов-протестов, которые проводились в рамках общей кампании против роста коммунальных тарифов на 15 % силами комитета "Пенсионеры — за достойную жизнь!" и Комитета солидарных действий».


Акция проходила практически одновременно с мойкой памятника Ленину
Акция проходила практически одновременно с мойкой памятника Ленину


По словам организаторов, когда подавалась заявка, никто не предполагал, что произойдет отмена 15 % повышения тарифов. А потом власти отказались согласовать митинг на заявленное время. 


По словам организаторов, акцию не хотели согласовывать из-за запланированной уборки территории
По словам организаторов, акцию не хотели согласовывать из-за запланированной уборки территории


«Основанием для отказа был назван единый день "по санитарной уборке города", в рамках которого предполагается в том числе уборка территории площади и "помывка" памятника вождю», — объяснили организаторы.


Митинг прошел после мойки памятников
Митинг прошел после мойки памятников


В итоге собравшиеся подождали, пока памятник помоют, и все-таки вышли на митинг, который им разрешили провести без флагов.


Участники акции возложили цветы к памятнику Ленину
Участники акции возложили цветы к памятнику Ленину


Участники акции поздравили друг друга с отменой повышения тарифов и возложили цветы к памятнику Ленину.


Митинг на пл. Ленина 22 апреля
Митинг на пл. Ленина 22 апреля


Напомним, кроме памятника Ленину сегодня чистым стал памятник Александру III.

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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