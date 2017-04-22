Новосибирцы приняли участие в общегородском субботнике (фото)
22 апреля в Новосибирске прошел общегородской субботник — жители города вышли на улицы, чтобы убрать их от залежавшегося мусора.
Общегородской субботник проходил в разных районах города. На Михайловской набережной стартовал первый этап общегородской экологической акции «Мой Новосибирск».
Мероприятие посетили губернатор Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть. Там же мэру представили дизайнерский проект будущей набережной, который разработало конструкторское бюро «Стрелка».
За несколько дней до субботника на сайте мэрии была запущена карта, на которой обозначили места уборки города.
Как рассказали участники субботника на Ельцовке (территория за ТЦ «Европа» в районе станции метро «Заельцовская»), на уборку вышли около 30 человек.
По договоренности с районной администрацией они убрали мусор в мешки, которые им пообещали вывезти.
На субботник в Центральном парке вышли дети с диагнозом «аутизм».
Несколько десятков семей приняли участие в акции «Зеленая Весна-2017», организованной благотворительным фондом «ИНДИГО».
По словам организаторов, главная цель проекта заключалась не только в том, чтобы очистить парк от зимнего мусора, но и «показать особенным детям, что труд может быть не только полезным, но и веселым». Для детей также устроили развлекательную программу.
Кроме того, сегодня городские службы занялись чисткой памятников — на набережной отмыли памятник Александру III. Также чистым стал памятник Ленину на главной площади города.
Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова (1–4, 6), Артема Роговского (5) Анны Золотовой (7, 8), благотворительного фонда «ИНДИГО» (9, 10)