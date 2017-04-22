Новосибирцы приняли участие в общегородском субботнике (фото)

Уборка набережной





22 апреля в Новосибирске прошел общегородской субботник — жители города вышли на улицы, чтобы убрать их от залежавшегося мусора.







Новосибирцы вышли на общегородской субботник





Общегородской субботник проходил в разных районах города. На Михайловской набережной стартовал первый этап общегородской экологической акции «Мой Новосибирск».





22 апреля в Новосибирске по традиции прошел субботник





Мероприятие посетили губернатор Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть. Там же мэру представили дизайнерский проект будущей набережной, который разработало конструкторское бюро «Стрелка».







Начальник департамента культуры и молодежной политики мэрии представила проект новой набережной





За несколько дней до субботника на сайте мэрии была запущена карта, на которой обозначили места уборки города.





Мэр принял участие в субботнике на монументе Славы





На сайте мэрии была опубликована карта мест проведения субботника





Как рассказали участники субботника на Ельцовке (территория за ТЦ «Европа» в районе станции метро «Заельцовская»), на уборку вышли около 30 человек.





Субботник на Ельцовке





По договоренности с районной администрацией они убрали мусор в мешки, которые им пообещали вывезти.







Убирать участок в районе Ельцовки пришли около 30 человек





На субботник в Центральном парке вышли дети с диагнозом «аутизм».





В Центральном парке на уборку вышли дети с ментальными особенностями





Несколько десятков семей приняли участие в акции «Зеленая Весна-2017», организованной благотворительным фондом «ИНДИГО».





Участники акции «Зеленая Весна-2017» в Центральном парке







По словам организаторов, главная цель проекта заключалась не только в том, чтобы очистить парк от зимнего мусора, но и «показать особенным детям, что труд может быть не только полезным, но и веселым». Для детей также устроили развлекательную программу.





Кроме того, сегодня городские службы занялись чисткой памятников — на набережной отмыли памятник Александру III. Также чистым стал памятник Ленину на главной площади города.