Новосибирцы приняли участие в общегородском субботнике (фото)

Уборка набережной
Уборка набережной


22 апреля в Новосибирске прошел общегородской субботник — жители города вышли на улицы, чтобы убрать их от залежавшегося мусора.


Новосибирцы вышли на общегородской субботник
Новосибирцы вышли на общегородской субботник


Общегородской субботник проходил в разных районах города. На Михайловской набережной стартовал первый этап общегородской экологической акции «Мой Новосибирск».


22 апреля в Новосибирске по традиции прошел субботник
22 апреля в Новосибирске по традиции прошел субботник


Мероприятие посетили губернатор Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть. Там же мэру представили дизайнерский проект будущей набережной, который разработало конструкторское бюро «Стрелка».


Начальник департамента культуры и молодежной политики мэрии представила проект новой набережной
Начальник департамента культуры и молодежной политики мэрии представила проект новой набережной


За несколько дней до субботника на сайте мэрии была запущена карта, на которой обозначили места уборки города.


Мэр принял участие в субботнике на монументе Славы
Мэр принял участие в субботнике на монументе Славы


На сайте мэрии была опубликована карта мест проведения субботника
На сайте мэрии была опубликована карта мест проведения субботника


Как рассказали участники субботника на Ельцовке (территория за ТЦ «Европа» в районе станции метро «Заельцовская»), на уборку вышли около 30 человек.


Субботник на Ельцовке
Субботник на Ельцовке


По договоренности с районной администрацией они убрали мусор в мешки, которые им пообещали вывезти.


Убирать участок в районе Ельцовки пришли около 30 человек
Убирать участок в районе Ельцовки пришли около 30 человек


На субботник в Центральном парке вышли дети с диагнозом «аутизм».


В Центральном парке на уборку вышли дети с ментальными особенностями
В Центральном парке на уборку вышли дети с ментальными особенностями


Несколько десятков семей приняли участие в акции «Зеленая Весна-2017», организованной благотворительным фондом «ИНДИГО».


Участники акции «Зеленая Весна-2017» в Центральном парке
Участники акции «Зеленая Весна-2017» в Центральном парке


По словам организаторов, главная цель проекта заключалась не только в том, чтобы очистить парк от зимнего мусора, но и «показать особенным детям, что труд может быть не только полезным, но и веселым». Для детей также устроили развлекательную программу.


Кроме того, сегодня городские службы занялись чисткой памятников — на набережной отмыли памятник Александру III. Также чистым стал памятник Ленину на главной площади города.

Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова (1–4, 6), Артема Роговского (5) Анны Золотовой (7, 8), благотворительного фонда «ИНДИГО» (9, 10)

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