Следователи начали проверку после падения мальчика в двухметровую яму

8-летний мальчик упал в двухметровую яму
8-летний мальчик упал в двухметровую яму


Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку после сюжета в местных СМИ о падении восьмилетнего мальчика в глубокую яму.


«Восьмилетний мальчик, проходя по асфальтированному тротуару на 4-м переулке Серафимовича в Ленинском районе города Новосибирска, упал в находившуюся на тротуаре яму и полностью провалился под землю. Его частично засыпало землей, при этом выбраться из ямы ребенок сумел только при помощи прохожих», — говорится в сообщении Следственного комитета. Сюжет об этом случае был показан в вечернем выпуске новостей программы «Вести Новосибирск» в пятницу, 21 апреля.


Следователи выяснили, что 19 апреля около 16:00 мальчик упал в двухметровую яму недалеко от своего дома. В результате ребенок получил травмы рук и ног. «Устанавливаются все обстоятельства случившегося, дается правовая оценка бездействию муниципалитета по принятию необходимых мер к содержанию земель поселения в безопасном состоянии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили следственном управлении. 


Это уже далеко не первый случай, когда ребенок падает в открытую яму. В феврале 8-летний мальчик провалился в колодец в микрорайоне «Чистая Слобода».

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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