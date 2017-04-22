Следователи начали проверку после падения мальчика в двухметровую яму

8-летний мальчик упал в двухметровую яму





Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку после сюжета в местных СМИ о падении восьмилетнего мальчика в глубокую яму.







«Восьмилетний мальчик, проходя по асфальтированному тротуару на 4-м переулке Серафимовича в Ленинском районе города Новосибирска, упал в находившуюся на тротуаре яму и полностью провалился под землю. Его частично засыпало землей, при этом выбраться из ямы ребенок сумел только при помощи прохожих», — говорится в сообщении Следственного комитета. Сюжет об этом случае был показан в вечернем выпуске новостей программы «Вести Новосибирск» в пятницу, 21 апреля.







Следователи выяснили, что 19 апреля около 16:00 мальчик упал в двухметровую яму недалеко от своего дома. В результате ребенок получил травмы рук и ног. «Устанавливаются все обстоятельства случившегося, дается правовая оценка бездействию муниципалитета по принятию необходимых мер к содержанию земель поселения в безопасном состоянии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили следственном управлении.







Это уже далеко не первый случай, когда ребенок падает в открытую яму. В феврале 8-летний мальчик провалился в колодец в микрорайоне «Чистая Слобода».