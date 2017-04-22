Над левым берегом поднялся столб черного дыма (фото)

Над городом поднялся столб дыма
Над городом поднялся столб дыма


Новосибирцы заметили столб дыма над левым берегом — в МЧС сообщили, что горят поддоны в промышленной зоне села Марусино.


По информации очевидцев, столб дыма поднялся над городом около 15:00. Как рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел на ул. Первомайской в селе Марусино. «Горят поддоны на территории промзоны. В поддонах находится пластмасса, из-за этого черный дым валит, — пояснил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Сергей Недайвода. — 2 единицы техники, 6 человек личного состава у нас там работают».


По его словам, пожар уже ничему не угрожает, другого источника поднявшегося дыма в городе нет. 


Напомним, в сентябре прошлого года столб дыма поднялся над городом также из-за пожара в Марусино. Тогда в МЧС сообщили, что загорелся битум.

Анна Богданова
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