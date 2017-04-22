Новосибирцы вышли на долгосрочный пикет в защиту города (фото)

Около 15 человек вышли на протест против сноса зданий и вырубки деревьев в Новосибирске
Около 15 человек вышли на протест против сноса зданий и вырубки деревьев в Новосибирске


Новосибирские общественники начали долгосрочную акцию по защите городской среды и против вырубки деревьев.


Акция в центре Новосибирска в защиту архитектуры и зеленых насаждений
Акция в центре Новосибирска в защиту архитектуры и зеленых насаждений


Пикет начался 22 апреля в сквере возле здания « Ростелекома» на ул. Орджоникидзе, 18. По словам организаторов, акции здесь будут проходить в течение всего дня с 22 по 24 апреля. А с 25 по 27 апреля протестующие переместятся на пл. Ленина.


Пикет возле здания «Ростелекома» на ул. Орджоникидзе
Пикет возле здания «Ростелекома» на ул. Орджоникидзе


«Мы собрали этот пикет в защиту зеленых зон города, против уничтожения зеленых насаждений, против расхищения бюджета», — заявила организатор акции Наталья Шамина. По ее словам, участники акции выступают против сноса оставшихся зданий на ул. Богдана Хмельницкого — ЛДС «Сибирь», бассейна «Нептун», кинотеатра «Космос». Также люди вышли протестовать против вырубки соснового бора при строительстве автомобильной трассы.


Участники долгосрочной акции в защиту города
Участники долгосрочной акции в защиту города


«В Нижней Ельцовке просто несколько гектаров векового соснового бора ценнейшего уничтожаются под совершенно ненужную трассу, которую прокладывают от Бердского шоссе на Восточный обход. Ее [трассу] можно проложить по нелесным территориям», — пояснила Шамина.


Новосибирцы протестуют против вырубки деревьев в Академгородке
Новосибирцы протестуют против вырубки деревьев в Академгородке


По наблюдению корреспондента, на пикет пришли около 15 человек, однако, как отметили организаторы, акция запланирована на несколько дней, в течение которых они планируют привлечь как можно больше внимания. «Мы стоим здесь, потому что хотим воспрепятствовать тому, чтобы наш город раздирали на куски, на клочки. Мы не хотим, чтобы наш город был субстратом для обогащения хищников, которые не имеют не то, что никакой социальной ответственности, а просто ведут антинародную антигосударственную политику», — выразила свою позицию организатор акции.


За лес борются и жители окраины поселка Ложок под Новосибирском, которые вызвали полицию из-за начавшейся вырубки деревьев на этой территории.

Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова

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